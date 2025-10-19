「箱根駅伝・予選会」（１８日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）

各校上位１０人の合計タイムで１０校が本大会（来年１月２、３日）の出場権を手にした。１０位の立大は、本大会を逃した１１位法大とは１７秒差で４年連続３１度目の出場を決めた。１位の中央学院大は１０時間３２分２３秒で、２位の順大に１２秒差をつけて出場権を獲得。山梨学院大、日大、東海大、東農大、神奈川大、大東大、日体大も予選を通過した。本大会は前回総合優勝の青学大などシード１０校とオープン参加の関東学生連合を加えた２１チームが走る。

「６位東農大」と発表され、大喜びする仲間たち。エース前田和摩（３年）は大きく息を吐き、うなずいた。１秒差で本戦出場を逃した昨年は欠場。「ひたすら食らいついて、１秒でも前へ、と粘った。ほっとした」と振り返った。

昨年６月の日本選手権後に肺気胸で入院。退院後は本来の走りを戻せず、苦しんだ。チーム１位で全体１４位のタイムをたたき出すまで復調し「走りでチームを引っ張るのが自分の役割。やるべきことはできた」と胸を張った。

２月に長距離専門の選手寮が新築され、管理栄養士による食事提供が始まった。惜敗の経験も加わり、小指徹監督（６１）は「選手の意識が変わった」と話す。前田を「本来の走りでなくても、さすがだな」と称賛。直前に左足を痛め、状態は３割ほどだったという。

前田は「走りたいのは（エースがそろう）２区。留学生にも果敢に勝負にいく」ときっぱり。復活走を新年に刻む。