阪神・佐藤輝明内野手（26）が、21年間も閉ざされていた重い扉をこじ開ける。前日17日、CSファイナルS第3戦の初回に決勝3ランを放ち、球団生え抜き4番の初CS弾を記録。次なる照準は、03年桧山進次郎以来22年ぶりの「球団4番の日本S弾」だ。シーズンでも「40本塁打＆100打点」で歴史を刻んだ背番号8が、ポストシーズンでも足跡を残し続ける。

2年前のオリックスとの日本Sでは7試合で打率.148（27打数4安打）、1打点。第1戦に山本由伸（現ドジャース）から二盗を決め、攻略の糸口としたものの、バットでの貢献は少なかった。今年は違う。CS3戦で打率.455、5打点を叩き出した男は「またしっかり準備したい」と意気込んでおり、頂上決戦でも豪快なアーチを描く。

○…阪神の過去7度の日本シリーズで出た28本塁打のうち、先発4番弾は5本で、内訳は62年藤本勝巳2本、85年掛布雅之2本、03年桧山進次郎1本の3人とも生え抜き選手。佐藤輝が打てば22年ぶり4人目になる。甲子園では62年第2戦＝藤本、85年第5戦＝掛布の2本。今レギュラーシーズン40本塁打のうち、11本を甲子園で打った佐藤輝はどうか。