阪神・坂本がウソつきになる――。と言っても、人を傷つけたり、何かを搾取したりするわけではない。目的は「日本一の奪還」。扇の要が25日開幕の日本シリーズへ向けて始動。パのCSファイナルSを戦うソフトバンク、日本ハムのどちらが対戦相手になっても、要注意人物や戦略は徹底的に隠すつもりでいる。

「今は（キーマンは）全然分からない。皆さん（報道陣）が言うような選手になる可能性もあるし、個人的にはそうじゃない可能性もある。手の内を明かす必要はない。これからはウソつきになる」

ソフトバンクでは9月下旬に柳田が復帰し、リードオフマンを務める。日本ハムも、6月の交流戦から経験値を上げ「若くて力のある、うちの森下みたいなタイプのバッターが多い」。万波、水谷、清宮幸らのクラッチヒッターを警戒する。だが、常に明晰（めいせき）な虎の頭脳も「きょうはちょっと頭が回ってない…。今一回、思考停止状態」と苦笑い。3戦続いた死闘を終えたばかりだから、それも仕方がない。

CS突破の場内インタビューで藤川監督から「もつれた糸をほどくように、よくリードしてくれた」絶賛された31歳。つかの間エンジンを切って休息を取り、リスタートの瞬間に備える。 （八木 勇磨）