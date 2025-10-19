「箱根駅伝・予選会」（１８日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）

各校上位１０人の合計タイムで１０校が本大会（来年１月２、３日）の出場権を手にした。１０位の立大は、本大会を逃した１１位法大とは１７秒差で４年連続３１度目の出場を決めた。１位の中央学院大は１０時間３２分２３秒で、２位の順大に１２秒差をつけて出場権を獲得。山梨学院大、日大、東海大、東農大、神奈川大、大東大、日体大も予選を通過した。本大会は前回総合優勝の青学大などシード１０校とオープン参加の関東学生連合を加えた２１チームが走る。

滑り込みでの箱根切符に、選手たちの目にはうれし涙があふれた。立大が前回２区７位だったエースの馬場賢人（４年）を欠く中、１０位に滑り込んだ。高林祐介監督（３８）は「力は出せていた」とうなずきながらも「やっぱり、まだまだ一人一人は高めていかないと」と目線を次に向けた。

チームトップでゴールしたのは３年生の原田颯大（３年）。「馬場さんにここまで頼っていた部分もあった。自覚と責任を持って臨めた」と、予選会出場選手の中でハーフマラソン日本勢トップの記録を持つエースの分まで踏ん張った。

馬場の欠場は約１週間前に決まった。脚のコンディション不良が原因。大事を取っての措置だったというが「僕抜きでも箱根に行けるチームだと思っていた」と馬場。懸命に箱根路を目指して走るチームメートの姿に、馬場の目にも光るものがあった。

『初紫貫徹』。立教カラーの「紫紺」の色を入れ、チーム全員で決めたスローガンだ。今年の箱根駅伝で１３位に終わり、１０位以内のシード権を取れなかった悔しさから始まった１年。そのことを忘れないため、この四字熟語を選択し、一丸となって目標の舞台へレールをつないだ。

高林監督は「本戦（の目標）はシード。全体のレベルアップをしっかりやっていきたい」と言った。本番まで約２カ月。上位を目指し、全力でタスキをつなぐ。