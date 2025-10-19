阪神・中川勇斗捕手（21）が、球団史にその名を刻む――。21歳シーズンで、日本シリーズに先発出場すれば球団野手では最年少記録更新となる。報道陣から伝え聞くと、「そうなんですか。それはいったるしかないでしょ！」と、若い選手らしい勢いのある言葉で喜びを表現した高卒4年目は出場するだけでは満足しない。

「（先発で）出たいっす。出てホームラン打ちたいっすね。頑張ります」。CSファイナルS初戦の15日DeNA戦でも「6番・左翼」でスタメン出場して左腕・東から右前打を放つなど2打数1安打しており、日本シリーズでも可能性は決して低くはない。

DH制が採用されるパ・リーグ本拠地では可能性がより広がる。「それ（DH制でも出られるか）は分からないですが、打たないと出られない。もっと練習して、出たら絶対に結果を出してチームに貢献したい」。この日のライブBPではデュプランティエと3度対戦して内野ゴロ3つだったが、芯でとらえた痛烈な打球もあった。「パ・リーグの投手は真っすぐが強いイメージがあるが、僕もストレートは不得意じゃない。力を試したい」。シーズンで2本塁打したように、持ち味はフルスイング。頂上決戦では、こんなガムシャラさが必要かもしれない。 （畑野 理之）

○…現在21歳8カ月（27日以降は9カ月）の中川が日本シリーズ初出場を果たせば、阪神の野手では62年東映との第1戦に21歳5カ月で初出場した朝井茂治に次ぐ2番目の年少記録。先発出場すれば、同年第1戦に5番・右翼で初出場した藤井栄治の22歳8カ月を更新する最年少記録になる。なお投手を含めた阪神の日本シリーズ最年少出場は、62年第4戦に救援で初登板した牧勝彦の19歳9カ月。先発では14年ソフトバンクとの第3戦に登板した藤浪の20歳6カ月がある。