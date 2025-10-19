歌手の郷ひろみ（７０）が古希を迎えた１８日、東京・日本武道館で、１９日と２日間でのべ７０曲を披露するメモリアルコンサート「ＴＨＥ ＧＲＥＡＴＥＳＴ ７０ ＳＯＮＧＳ」を開催した。古希を象徴するカラーである紫のジャケットを羽織り、７０歳とは思えぬ“ＧＯ快”なパフォーマンスで、集まった１万人のファンを魅了した。

５月に開催した全国ツアーの初日、郷は武道館公演について「７０歳で７０曲歌うかも。１日目で３５曲、２日目で３５曲」と構想を練っていたが、これを有言実行。「皆さんでこの歴史ある日本武道館に思い出を刻めたら」と意気込み、初日は「お嫁サンバ」「セクシー・ユー」「男の子女の子」などのヒットパレードを送った。

アンコールで「これまでの自分のアーティスト人生は紛れもなくファンの皆さんと一緒に歩んだ人生でした」と語ると、こみ上げる思いを抑えきれずに上を見上げた。会場から大きな“ひろみコール”が起こり、またも背中を押された郷は「皆さんの大きな支えに感謝して、これからも期待に応えていく」と決意を示した。

万感の思いが巡る中、同日配信開始の最新曲「ＡＬＬ ＭＹ ＬＯＶＥ」を初披露。これまで支えてくれたファンに贈るバラードで、歌詞が響くように一音一音を丁寧に歌い上げた。天井から降り注ぐような万雷の拍手を浴び、郷はまたも大号泣。ゆっくりと花道を歩み、一度きりのステージをかみしめていた。