ºå¿À¡¦ºäËÜ¡¡¸¦µæ³Ú¤·¤à¡ª£²Ç¯Á°¤È°ã¤¤½àÈ÷´ü´Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ö¤½¤Î»þ´Ö¤¹¤é¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤ÎÁê¼ê¤Î¸¦µæ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡££²Ç¯Á°¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï°ã¤¦¡£¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¶¯¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È¤«¡Ø¤¤¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È½À¤é¤«¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤Î¾¡Éé»Õ¤ÎÌÜ¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü¤ÏÆ¬¤¬²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡£¿¿·õ¾¡Éé¤«¤é¤Ï£·Æü´Ö±ó¤¶¤«¤ê¡¢£±½µ´Ö¸å¤Î£²£µÆü¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¤Þ¤À¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤ë¡£ÂÎ¤â¿´¤âµÙ¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ö¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤»µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Á¤ã¤¦À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£¤³¤ì¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¡Ê¤µ¤¬¡Ë¤À¡£
¡¡£²Ç¯Á°¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î´ØÀ¾·èÀï¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤´¤¤ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£½é¤ÎÄº¾å·èÀï¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ëÃÊ³¬¤«¤é¼«Á³¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢Âç¤¤¯ÈôÌö¡£µ¤»ý¤Á¤Î¤æ¤È¤ê¤â°ã¤¦¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¹¤é¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£³Ú¤·¤ó¤ÀÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×
¡¡£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Ï£³»î¹çÁ´¤Æ¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢£³Ï¢¾¡¡££²Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤â½÷Ë¼Ìò¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤â¤¦£±²ó¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤â¤¦ÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£