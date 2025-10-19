阪神は１８日、甲子園球場でＣＳファイナルＳ突破翌日では異例の全体練習を行った。藤川球児監督（４５）は練習前に選手、スタッフを前に訓辞。２５日に開幕する日本シリーズに向け、マツダでの開幕戦で広島を撃破したように、荒々しい姿で敵地に乗り込むと宣言した。またソフトバンク、日本ハムのデータを洗い出し、相手チームを丸裸にするように各部門に強く要望した。

ＣＳ突破から一夜明け、ナインは再び甲子園に集合した。日本シリーズ進出を決めても、戦いはまだ続く。練習前、藤川監督は「（相手は）北（日本ハム）か南（ソフトバンク）か分からないけど、荒々しく向かっていこう」などと訓示し、チームの士気を高めた。

ＣＳファイナルＳは本拠地・甲子園にＤｅＮＡを迎え撃った形だが、今年の日本シリーズは敵地からスタートする。「（ＣＳと）一緒ではない。ビジターなので楽しみ。乗り込む気持ちを準備することは易しい」と余裕たっぷり。敵地・マツダで広島を撃破した開幕戦のように、勇ましい姿で敵地に乗り込む決意だ。

日本シリーズ４０人枠をかけたサバイバルはすでに始まってる。今季はリーグ優勝の翌日も、レギュラーシーズン全日程終了翌日も、甲子園で練習を実施してきた。通常は休日にするケースが多いが、藤川監督は「選手の務め」と言い切る。

「現役が終わるまで、努力しないと勝ち残ることはできない。ただそれだけです。それを見て、ゲームの４時間、選手の体を借りる。練習しなければ淘汰（とうた）されるだけですから」

この日、ＣＳ３試合で６打数無安打に終わった前川がＳＧＬでの２軍練習に合流。今後は甲子園でのシート打撃だけでなく、一部選手はみやざきフェニックス・リーグに参戦して、南国からアピールすることになる。

選手の見極めと同時に、相手チームの研究も重ねていく。ソフトバンクも日本ハムも、交流戦で戦っただけ。メンバーも変わり、セ・リーグチームのように、データは多くない。「（試合を）見るよりもっと洗い出さなきゃいけないことが多分ある。そんな簡単なもんじゃない」。相手が決まっていなくても「各担当が自分でやること。自分たちで情報を探してやってくれればいい」と“丸裸指令”を強調した。

ＣＳファイナルＳを３連勝で突破したため、時間はたっぷりある。最善の準備を尽くし、日本一ロードを歩んでいく。