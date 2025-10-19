▼4着ジュンブロッサム（石川）昨年乗せてもらった時よりも凄く良くなっていた。スローでも最後はここまで来ており、地力は見せてくれた。

▼5着ウンブライル（ルメール）ソウルラッシュの後ろの良い位置で運べた。よく伸びているが、精いっぱいの走り。

▼6着キープカルム（坂井）調教の感じより頑張ってくれた。今日出せる力は出し切った。

▼7着ファーヴェント（佐々木）ゲートの出が良く、しっかり脚を使えた。折り合いも問題なく、1800メートルまで守備範囲。

▼8着シャンパンカラー（戸崎）ゲート内はおとなしかったが、集中し切れていない感じ。レースの流れには乗れたが、今日はペースが遅かった。

▼9着ウォーターリヒト（菅原明）しまいの脚は使ってくれたけど、ペースが合わなかった。

▼10着マジックサンズ（武豊）返し馬の感じは良かったけど、レースでは掛かってしまった。

▼11着ニシノスーベニア（大野）いい頃の覇気が戻ってきた。もう少しパワーのいる馬場なら楽しみ。

▼12着レイベリング（津村）この馬の競馬はできたが、さすがに相手が強かった感じ。

▼13着グリューネグリーン（石橋）行く馬がいないと思ったので（逃げは）狙い通り。相手が強かったが、頑張っている。