女優横山めぐみ（56）が18日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」（午後4時＝関西ローカル）に出演。過去の撮影現場での過酷経験を明かした。

同番組は、フリーアナウンサー有働由美子（56）が小料理屋のおかみに扮（ふん）し、店を訪れた客という設定のゲストとの会話を楽しむ番組。今回は横山のほか、かとうれいこ（56）らが出演し、有働と同世代トークを繰り広げた。

ともにバブル世代だが、華やかだったはずの当時について、有働が「つらかったことや厳しかったこと」について質問。

横山は、「映画の世界とかも結構…怖かったし、厳しかったし。ドラマの世界も、イケイケだったけどやっぱり厳しかったし。つらい思いもいっぱいしましたよね」と振り返った。

かとうが「どういう？」と問うと、横山は「すごいリアルな話をすると、現場に行ったら、私にすごい長ゼリフが…見たこともないようなセリフを渡されて、『セリフ変更です。今からこれを撮影します』って言われて。長いシーンがワンカットだったりね。『えっ』みたいな…。ぐわーって頭真っ白になって、猛烈な勢いで覚えて…」。

急きょ台本の変更を知らされ、大急ぎでセリフを覚えたことがあったという。

有働が「なんで事前に（台本を）送ってくれないんですか？」と聞くと、横山は「それが、よく分からないんですよね。当日に現場に行ったら、もらっていないの私だけ、みたいになって…」と説明。

「それでもう、セットの暗がりで真っ青になっているところに、先輩の女優さんが来て『だから？ それで？』って言いながらスーッと…。もう怖いです。生きた心地がしない。いくらでもあります、こんな話は。ロケバスの中でどんだけ泣いたか、みたいな。さめざめと泣きました」と回顧した。

さらに横山は、「私の話はちょっとすごすぎて、“ピーネタ”ばっかりでなかなか放送できないです。話せるのは何かなと思って考えました」と、これよりも壮絶な経験が複数あることもうかがわせていた。