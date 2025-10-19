「明治安田Ｊ１、Ｇ大阪０−５柏」（１８日、パナソニックスタジアム吹田）

柏が５−０でＧ大阪に大勝して、残り４節で首位鹿島と勝ち点３差の暫定２位となった。１７位の横浜Ｍは４−０で浦和に快勝。１８位の横浜ＦＣは２−２で名古屋と引き分けた。最下位の新潟は０−１で東京Ｖに敗れ、次節にＪ２降格が決まる可能性がある。町田は福岡と０−０で引き分けた。

逆転Ｖへの可能性を膨らませた。柏が今季最多５得点の猛攻でＧ大阪に圧勝。首位鹿島との勝ち点差を３に縮め、暫定２位に浮上した。

序盤から圧倒した。前半７分にＭＦ山之内からのパスを受けたＭＦ小泉が、巧みな切り返しから左足で先制。これを合図に前半だけで３ゴール、終わってみれば５得点を重ねた。ロドリゲス監督は「攻守にわたってパーフェクトに近い形の試合ができた」と納得の表情だ。

当初、Ｇ大阪が４バックで来ると想定して準備を進めてきたと明かす。メンバー発表で３バックと判明し、試合直前に短時間のミーティングを実施した。「新しい戦術を伝えたわけではない。今季続けてきたコンセプトを改めて共有した」。短時間で結果につなげることができるのは、指揮官の戦術が浸透してきた何よりの証しだ。

大量５得点で、鹿島との得失点差は４に接近。先制ゴールの小泉は「今まで得失点のところでリアリティーがなかったのが、そこでも優勝ラインが見えてきた。目の前の試合を大事に戦えている。これを続けていきたい」と力を込めた。決勝進出を決めたルヴァン杯とともに２冠を追う。