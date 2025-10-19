お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）とせいや（33）が17日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に生出演。TBS系朝のバラエティー番組「ラヴィット!」のMCを務める麒麟の川島明（46）を絶賛した。

コンビで出演しているフジテレビ系「新しいカギ」は21年4月から放送開始。当初はコントを中心とした番組構成で低空飛行だったが、「学校かくれんぼ」「カギダンスバトル」などの学生と触れ合うコンテンツが大当たり。昨年7月には「新しいカギ」に出演しているチョコレートの松尾駿と長田庄平、ハナコの岡部大、秋山寛貴、菊田竜大の計7人で同局系「27時間テレビ」の総合MCを担当。今年の大みそか、12月31日には「同番組」の特番が編成されていると一部で報じられた。

せいやが「新しいカギ」について「V字回復。ないよな。あれだけボロカスにたたかれて」と投げかけると、粗品は「『ラヴィット!』ぐらいちゃう？ 『ラヴィット!』も最初（低調と）言われてて、川島（明）さん、すごいわ。もっと評価されなあかんな」と語った。

せいやが「川島さんの力でしかないやろ、正直」と言うと、粗品も「川島さんのマンパワーですよ。えぐい」と絶賛した。

さらに、せいやは「川島さんの面白さでのし上がった、あれは珍しい例」と続けた。