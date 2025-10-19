タレント、実業家の水沢アリー（35）が18日配信のABEMA配信番組「NO MAKE」に出演。「第2のローラ」の呼称でブレークした当時を振り返った。

番組では、2013年に自由奔放なタメ口キャラ、おバカキャラでブレークした水沢の現在に密着。企業と海外セレブをつなげる広告企画会社を務めている様子を公開した。海外のエージェントと、独学の英語や通訳をまじえて交渉し、国内の飲料企業のキャラクターに親日セレブを提案する交渉場面なども紹介された。「趣味なので、定期的にやっている」という美容整形をへた現在のビジュアルも披露した。

大学在学中、所属事務所の社長の誘いで、日本人ながら芸名アリーが「アリのように休みなく働きたい」との思いで付けられたことを紹介。「びっくりしたのは（日本テレビ系）『しゃべくり（007）』さんで、『第2のローラ』って書かれていたことに結構驚いて。別に大学でもそういうことを言われたことなかったし、ローラちゃん、すてきな人だし、おこがましい気持ちと、すごいうれしい気持ちと」と、「第2のローラ」の呼称に対する複雑な胸中を振り返った。

キャラは求められて演じていた部分もあったと告白。「タメ口は結構、素でやっているかな、というのはあったんですが、噛みつきキャラは正直、（まわりから）求められている、というのがあった。それをしないと出ている意味がない、という感じで、爪痕を残すために、入れるところがあったら入る、常にこの態勢.台本がそうなっている」と明かした。

ただ、バッシングに悩んだことも。「収録は大好きだったんですけど、オンエアされた後の、世間からのバッシングは怖かったですね。傷つきましたね。当時は、こんなに若い女の子に対して、文句を言ってくる人が世の中にたくさんいることに驚いちゃって。『死ね』とか『2度と見たくない』とか。今より規制がだいぶゆるかったので、みんな思ったことをDMで送ってきて」と回想すると「（オンエアを）見ないようにしてました。それに対してのバッシングがもう届いている状態で、その答え合わせをしちゃいそうで、それがやっぱりいやだった」と赤裸々に語った。