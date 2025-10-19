巨人・大勢投手（２６）が１８日、「マルチ侍」として井端ジャパンでフル回転することを誓った。１１月１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向け、Ｇ球場で再始動した。

侍ジャパンの抑え候補は巨人・大勢と中日・松山の二択となる可能性が高い。昨年１１月に行われた「プレミア１２」では大勢が４試合で２セーブ、防御率０．００と圧巻の数字を残した。２３年ＷＢＣをはじめ国際舞台を経験している点は大きなアドバンテージと言える。

一方の松山は、右上肢のコンディション不良もありながら４６セーブを挙げ、タイトルを獲得した実績は群を抜く。両右腕ともに外国人選手に有効とされる落差の大きなフォークが武器で、井端監督も安定感のある２人を高く評価。８、９回を任せる「勝利の方程式」として計算している。

１１月１５、１６日の韓国との強化試合（東京Ｄ）にメジャー組の招集はないが、来年３月のＷＢＣは、ポストシーズンで活躍中のドジャース・佐々木の守護神起用という“ウルトラＣ”プランも考えられそうだ。