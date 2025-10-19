É¥ÅÄÂó¤µ¤ó»àµî¡¡83ºÐ¡¡¥Õ¥¸¡ÖÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤Þ¤Ç»Å»ö
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉ¥ÅÄÂó¡Ê¤Ò¤¤À¡¦¤Ò¤é¤¯¡Ë¤µ¤ó¤¬16Æü¡¢»àµî¤·¤¿¡£83ºÐ¡£µÜºê¸©½Ð¿È¡£ÄÌÌë¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É¥ÅÄ¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤Î15Æü¡¢BSÄ«Æü¡Ö¿ÍÀ¸¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÅÚÍË¸å7¡¦00¡Ë¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë»²²Ã¡£16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ÎºÇ½ªÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1968Ç¯¡¢ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉôÊüÁ÷³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£Æ±Ç¯¤«¤é88Ç¯¤Þ¤Ç¡ÖÌë¤Î¡Ä¡×¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¡¢»Â¿·¤Ê¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ä¥¹¥â¡¼¥¯¤ò¤¿¤¯±é½Ð¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼Ìë¥Ò¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡88Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë°Ü¤ê¡¢90Ç¯¤ËÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¡ÖP¡õD¡×¤òÀßÎ©¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸²½Ä£Ä¹´±É½¾´¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó³¦¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¢§¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê¡ÖÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ËºÇÂ¿222²ó½Ð±é¡Ëë¾Êó¤òÊ¹¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶áÇ¯¤â°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿´¤«¤é¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£