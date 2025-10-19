阪神は１８日、甲子園球場でＣＳファイナルＳ突破翌日では異例の全体練習を行った。藤川球児監督（４５）は練習前に選手、スタッフを前に訓辞。２５日に開幕する日本シリーズに向け、マツダでの開幕戦で広島を撃破したように、荒々しい姿で敵地に乗り込むと宣言した。またソフトバンク、日本ハムのデータを洗い出し、相手チームを丸裸にするように各部門に強く要望した。主な一問一答は以下の通り。

−日本シリーズ進出決定から一夜明けて。

「何も変わらないです」

−デュプランティエの状態は上がっているか。

「同じじゃないですか。選手は状態を上げていくというか、自分の努力をするというのはもう、現役中は続けると」

−デュプランティエが投げている時に拍手していたのは姿勢が良かったのか。

「オープンマインドですね、彼も感謝していましたけど、どうしても見守ってるだけになってしまうので」

−前川がいなかったがアクシデントか。

「一個人について触れることないですね。どんな時も選手は自分の能力を引き上げるために頑張っていると。その中で、どんな環境でも、自分で持って来られる選手っていうのが常に必要になる」