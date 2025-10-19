

1964年創業村井製菓3代目 村井沙邦莉（さほり）さん（筆者撮影）

真っ白にそびえる国宝・世界遺産姫路城。その壮観な姿を望むメイン通りからはずれて西に15分ほどのんびり歩くと、小さな和菓子店がひっそりと佇む。店先には、一見老舗の和菓子店とは思えない派手なのぼりがひらひらとはためく。目を引くのは、大きく書かれた「どらぺちーの」の文字。



村井製菓外観。素朴な佇まいと派手なのぼりが対照的だ（筆者撮影）

伝統と「カワイイ」が融合した新感覚スイーツ

「どらぺちーの」は、伝統的などら焼きと現代のフローズンドリンクを融合させた新感覚スイーツだ。カップに注がれたドリンクの上に、たっぷりの生クリームとソース、そして3片にカットされたどら焼きが添えられている。「姫路城と一緒に撮影できる」と、そのフォトジェニックな見た目がSNSでたちまち話題になった。

メイン通りではない不利な立地にもかかわらず、インバウンドを含む多くの観光客がわざわざ足を運び、多い日には1日およそ100杯を売り上げる人気商品へと成長した。



どらぺちーの（500円〜）は、どら焼きとフローズンドリンクを同時に味わえる新感覚スイーツ。すべて手作りで甘さ控えめ。ひんやりして程よい腹持ちで姫路城散策のおともにぴったり（筆者撮影）

このヒット商品を生み出したのは、1964年創業の老舗、村井製菓3代目の村井沙邦莉（さほり）さんだ。彼女はほかにも、どら焼きにバターや生クリーム、フルーツを加えた「生どら」、宝石のように美しい琥珀糖など、従来の和菓子のイメージを覆す商品を次々と打ち出してきた。創業時の味と想いを大切にしつつ、現代の「カワイイ」感性を加えたこれらのスイーツは、若い世代の関心を惹きつけ、売り上げにつながっている。



2016年から販売スタートした「生どら」。あんこだけでなく生クリームやクリームチーズ、季節のフルーツソースなど、多彩なフレーバーが楽しめる。スマイルの焼印がキュート（筆者撮影）



乙女心をくすぐる宝石のようなカラフルな琥珀糖は、2022年から販売をはじめた（筆者撮影）

順調に見える村井製菓だが、和菓子人気が低迷し、一時は経営危機に陥っていたという。沙邦莉さんは家業を立て直すために勤務先を退職し、自身が一人前だと納得するまで給料ゼロで働いた。

「働きたいんやったら好きにしたら？」

「お前はほんまにばちこいのお」

伝統を重んじる男性中心の職人の世界。代表かつ和菓子職人である父・克行さんやベテラン職人との衝突は絶えなかった。沙邦莉さんが新しい風を入れようとするたび、価値観の相違から辛辣な言葉を投げかけられた。だが、厳しい態度をとられ続けてもなお折れることなく、その怒りをエネルギーに変えてきた。

沙邦莉さんは男性社会の和菓子の世界にどう切り込み、新しい和菓子をどのようにして打ち出したのだろうか。

「いま、会社がしんどいねん」。母のSOSに一念発起

村井製菓は祖父の清さんが1964年に創業した。沙邦莉さんは3姉妹の次女として育ち、子どもの頃は内向的で友人は少なく、家で過ごすことが多かったという。



1964年創業当時の村井製菓。祖父・清さんが10代のときに仲間と一緒に立ち上げた会社だ（村井製菓提供）

「家では内弁慶で、家族の前でだけは明るい自分を出せていました。3姉妹の仲は良かったのですが、姉も妹も優秀。私だけ、なにをしても人並みにこなせない。人一倍努力してようやく一人前。『私だけなんでそつなくでけへんのやろ』って、コンプレックスに感じていました」



地元神社で「厄除け饅頭」を製造販売中の祖父・清さん（右）と、父・克行（左）さん（村井製菓提供）

高校生になると、妹に「バレンタインの友チョコをつくって！」と頼まれたのを機に、お菓子づくりに熱中するようになる。生チョコから始め、リクエストのたびに新しいお菓子を作った。「妹がすごく喜んでくれるのが嬉しくて。おいしくないときは、正直に教えてくれましたけど（笑）」。

思い描いていた夢は「結婚して家庭を持つ」こと

その後大学に進学し、地元の信用金庫に就職する。このまま沙邦莉さんは、夢である「結婚して家庭を持つ」という、ごく一般的な幸せを思い描いていた。

「いま、会社がしんどいねん」

あるとき、母・美保子さんから会社の深刻な経営状況を聞かされる。和菓子の納入先である大手スーパーからの発注が少しずつ減り、卸販売の商習慣が時代の流れとともに変化する中で、売り上げも比例して落ち込んでいった。

当時は祖父と祖母、父が中心となって経営していたが、母・美保子さんによると、時代の波に乗れず、どう手を打てばいいのか誰もわからない状況だったそうだ。家業のピンチに沙邦莉さんは迷うことなく「私が労働力になったらええ。人件費もかからん」と声をあげた。



みたらし団子の製造風景。団子にスピーディーにあんをからめていく。年季の入った板がズラリと積み上げられている様は圧巻だ（筆者撮影）

沙邦莉さんは、日中は信用金庫で働き、17時に終業するとすぐに家業に向かって22時まで働いた。しかし、12月に入り信用金庫も和菓子店も繁忙期を迎えると、さすがに体力の限界を迎える。沙邦莉さんは信用金庫を辞める決意をする。

「私は才能もないし器用でもない。二足の草鞋は無理でした。ただ、家族のためにならがんばれる性分なんです。村井製菓は家族の基盤。家業を立て直すことは、家族を守ること。どちらを選ぶかは、はっきりしてました」

2012年、沙邦莉さんは村井製菓に入社した。25歳だった。



インタビューに応じる沙邦莉さん（筆者撮影）

朝から晩まで無報酬で働き、7キロ減

父・克行さんはというと、娘の入社に対し、「働きたいんやったら、好きにしたら？」と代表者としてどこか他人事のような冷めた態度をとった。従業員に対して、娘が入社した事実もその理由も、克行さんから正式に伝達されることはなかった。そのため、職人やパート社員からの沙邦莉さんの印象は決していいものではなかったという。

沙邦莉さんは、この状況をはじめから想定し、自身や従業員が一人前と認めるまでは給料ゼロで働くことを自ら決めた。

「和菓子の知識も経験もない私が、いきなり製造現場に入れば、従業員が両親に対して『給料泥棒だ』と不信感を抱くのは当然だと思いました。だからこそ、報酬さえもらっていなければ、不満を持つことはない。みずから先手を打ちました」



主にスーパーに卸している定番の和菓子10種類ほどは、1週間単位で製造スケジュールが組まれている。7割ほどが手作業（筆者撮影）

村井製菓は、自社で製造した和菓子を近隣スーパー58店舗（※25年10月現在）に卸す和菓子卸業が主体だ。定番商品は創業時からどら焼き、みたらし団子、田舎まんじゅうなど18種類以上。手で包むあんこ入りの餅であれば1日約1300個、焼き菓子であれば1日約3000個を従業員9人で製造する、大規模な手作業の現場である。

生地を練り、あんこを炊き、団子に串を刺す。さらに、積み重ねた和菓子ケースを運び、すきま時間にはパックのシール貼りや、和菓子の下に敷くカップを1枚1枚置くなど、細かな作業が山積みだ。信用金庫勤務と違い、朝から晩まで長時間の立ち仕事だ。

自分は誰よりも努力をしないと一人前にはなれないーー。沙邦莉さんはそう自覚しているからこそ、1日中無我夢中で働き、一連の製造工程を覚えていった。

未熟な仕事ぶりに厳しい指導を受け、時には陰口を叩かれる。父からは相変わらず関心すら持ってもらえない。心身ともに消耗した日々が続いた。

「体重が7キロ落ちて、ガリガリになりました」

それでも、家業を立て直すと腹を括った沙邦莉さんは踏ん張り続けた。



取材当日、琥珀糖の新パッケージについてスタッフ全員でアイデアを出し合ってテンポ良く決めていた。アットホームな雰囲気だ（筆者撮影）

“非効率だらけ”の現場で挑んだ「職人の常識」との戦い

仕事にまっすぐに向き合っていると、沙邦莉さんは製造工程の非効率性に愕然とする。

「機械でやったほうが速い作業を、手間をかけて手作業でやっていたりするんです。時間がかかるからパートさんの時間も押して人件費になる。作業が夜に延びると光熱費もかかる。とにかく悪循環でした」

改善案を提案すると、父・克行さんの顔は険しくなった。

「ずっと続けてきたやり方があるんや。お前が余計なことをするな」

沙邦莉さんはここでようやく、祖父や父が生きてきた職人の世界の常識に直面する。

「職人の世界は、伝統と感覚が最優先され、効率という考え方がありませんでした。祖父も父も職人ですが、経営的な視点で見るとムダが多かった。極端に言えば、人件費という意識がゼロでした」



村井製菓を創業から支える和菓子職人・篠崎則和さんは、取材日時点で84歳。職人歴60年以上のキャリアだ。沙邦莉さんが入社当初は厳しく見守っていたベテランの職人のひとりだった（筆者撮影）

沙邦莉さんのミッションは、家業の立て直しである。だからこそ、父・克行さんの感情的な反発を真に受けず、作業の効率化に冷静に切り込んだ。

たとえば作業中の私語を禁止にしたり、製造工程を細分化して複数人での流れ作業にして時短したりするなど、無駄を徹底的に洗い出し、効率が悪い箇所があればすぐに切り替えを指示した。すると、長年のやり方で作業してきたベテラン職人やパート従業員から、強い反発を招く。

「『伝統を壊すな』『昔からこれでやってきた』と、何度も衝突しました。父とのケンカも絶えませんでした。変化になじめず辞めた社員やパート従業員は10人ほど。毎日ほんまにしんどかったですね」

改革の結果、残った従業員は18時までには全員退勤できるようになり、人件費と光熱費の大幅な削減につながった。

しかし、父の頑固さは変わらない。それどころか「お前に頼んでない。気にいらんのやったら辞めたらええ」と気持ちが通じ合うことはなく、親子の間に会話はないままだった。

後編では、コロナ禍で「気持ちが明るくなるものを」と挑んだ色鮮やかな和菓子をきっかけに、伝統に現代の感性を入れて“カワイイ和菓子”に取り組んでいく様子を紹介。さらに、衝突していた父との現在の関係性を取り上げる。



練り切りに切り込みの細工をする沙邦莉さん。入社当初、製造が終わった後はひたすら練習を重ねた。手のひらであんを転がす感覚は、ゴルフボールで養った（筆者撮影）

