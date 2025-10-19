ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤âŽ¢¥«¥ï¥¤¥¤ÏÂ²Û»ÒŽ£Âç¥Ò¥Ã¥È¤Î¿®Ç°
Ï·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¡¦Â¼°æÀ½²Û3ÂåÌÜ¤ÎÂ¼°æº»Ë®è½¡Ê¤µ¤Û¤ê¡Ë¤µ¤ó¡£Îý¤êÀÚ¤ê¤ËàèàáÅü¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²Ú¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¡Ä¡ªº»Ë®è½¤µ¤ó¤¬³«È¯¤·¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥Þ¥Ó¥¨¤ÎÎý¤êÀÚ¤ê
1964Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÊ¼¸Ë¸©¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¡¦Â¼°æÀ½²Û¡£Á°ÊÔ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢²È¶È¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿3ÂåÌÜ¤ÎÂ¼°æº»Ë®è½¡Ê¤µ¤Û¤ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¿¦¿Í¤äÉã¤«¤é¤ÎÌÔÈ¿È¯¤Ë¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÈó¸úÎ¨¤À¤é¤±¤Î¿¦¿ÍÀ¤³¦¤Î¡È·Ð±Ä²þ³×¡É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿§¸¯¤¤¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÏÂ²Û»Ò¤¬¥Ò¥Ã¥È¡¢¼þ¤ê¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤âÆ°¤«¤·¡¢¡ÈSNS±Ç¤¨¡É¤ä¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤éÇä¾å²óÉü¤ËÄ©¤àÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡È¥«¥ï¥¤¥¤ÏÂ²Û»Ò¡É¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¿¦¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹
2020Ç¯¡¢Â¼°æÀ½²Û¤ËºÆ¤ÓÂç¤¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤À¡£4·î¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤ë¤È´Ñ¸÷µÒ¤ÎÇÈ¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢É±Ï©¾ë¤Î¼þÊÕ¤«¤é¿Í±Æ¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òË¬¤ì¤ëÇã¤¤ÊªµÒ¤â¸º¤Ã¤¿¡£
°Å¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæ¡¢º»Ë®è½¤µ¤ó¤Ï»×¤¤¤Ä¤¯¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÏÂ²Û»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¡£
º»Ë®è½¤µ¤ó¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤ò¼Ì¤·¼è¤ëÅÁÅýÏÂ²Û»Ò¤ÎÎý¤êÀÚ¤ê¤À¡£Îý¤êÀÚ¤ê¤Ï¡¢Çò¤¢¤ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËµáÈî¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ÆÎý¤ê¾å¤²¤¿À¸ÃÏ¤ò¿§ÉÕ¤±¤·¡¢µ¨Àá¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¸«Î©¤Æ¤ë·Ý½ÑÀ¤Î¹â¤¤À¸²Û»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
Îý¤êÀÚ¤ê¤Î¿§Ì£¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¤â¤Î¤¬ÎÉ¤·¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£º»Ë®è½¤µ¤ó¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¶¯¤á¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§Ì£¤òÅº¤¨¤¿Îý¤êÀÚ¤ê¤òÄó°Æ¤·¡¢Éã¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¿¦¿Í¤«¤é¶¯¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤ªÁ°¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÍ·¤Ó¤ä¡¢¤Ð¤Á¤³¤¤¤Í¤ó¡Ê¡á¡Ö±ø¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°¤¤¡×¤ÎÊý¸À¡Ë¡Ù¤È¡¢¿§¤Î¥»¥ó¥¹¤òÁ´ÈÝÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¦¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÏÂ²Û»Ò¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿§¸¯¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×
¤·¤«¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÖÃ¯¤«¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤ò¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤«¤»¤¿º»Ë®è½¤µ¤ó¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤ë¡£
º»Ë®è½¤µ¤ó¤¬³«È¯¤·¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÎý¤êÀÚ¤ê¡£Ãæ±û¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥¢¥Þ¥Ó¥¨¡£Æ¹ÂÎÉôÊ¬¤¬Æú¿§¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂÓ¤Ó¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë°Õ¾¢¤À¡ÊÂ¼°æÀ½²ÛÄó¶¡¡Ë
¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Þ¥Ó¥¨¤À¡£¡Ö¥¢¥Þ¥Ó¥¨¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¿Í¤Ï±ÖÉÂ¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÍÅ²ø¤ò¡¢ÅÁÅýÏÂ²Û»Ò¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£¤½¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¢¥Þ¥Ó¥¨Îý¤êÀÚ¤ê¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È½Ö¤¯´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£Â¼°æÀ½²Û¤ÎIT¼þ¤ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë»Ð¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÃÏ¸µ¿·Ê¹¼Ò2»ï¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
º»Ë®è½¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÇä¤ì¤ë¡×¤È³Î¿®¡£»Ð¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ë½ÐÅ¹¤ò·è¤á¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£À½Â¤¤Ï1¿Í¤Ç·î¤Ë30¥»¥Ã¥È¤¬¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇÂç40¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤¿·î¤â¤¢¤ë¤Û¤É¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÇä¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥Þ¥Ó¥¨Îý¤êÀÚ¤ê¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¡Ö¤è¤¦¤Ç¤¤È¤ë¡×¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¿¦¿Í¤Î¿´¤ò¤âÆ°¤«¤·¡¢¼ÒÆâ¤ÎÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¡¢º»Ë®è½¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
½ËÂä¡¢¥è¥²¥ó¥Î¥È¥ê¡¢¾þ¤êµÆ¡¢é¬é¯¡¢¥¢¥Þ¥Ó¥¨¡¢µË¹¼¤Î¥»¥Ã¥È¡Ê4980±ß¡¦¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Ë¡£¸½ºß¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Î¤Û¤«¡¢Êì¤ÎÆü¤ä·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤ò´ê¤¦¥®¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ëµÒ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡ÊÂ¼°æÀ½²ÛÄó¶¡¡Ë
¥¹¥¿¥Ð¹¥¤¤ÎËåÈ¯°Æ¡ÈSNS±Ç¤¨¡ÉÏÂ²Û»Ò¥¹¥¤¡¼¥Ä
¤³¤ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÅÁÅý¤Ë¡É¥«¥ï¥¤¥¤¡ÉÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿ÏÂ²Û»Ò¤ò¡¢½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°Õ¸«¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Á°ÊÔ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¤É¤é¤Ú¤Á¡¼¤Î¡×¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹¥¤¤ÊËå¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¡£º»Ë®è½¤µ¤ó¤Ï¾ï¡¹¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¤¹¤°¤Ë³«È¯¤ËÃå¼ê¡£½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±SNS¤Ë±Ç¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Å°Äì¤·¤¿¸½Âå¤Î´¶À¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤É¤é¾Æ¤¡Ö¤ªµÆ¤ß¤«¤µ¡×¤ò»È¤¤¡¢¿©¤ÙÀÚ¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡È±Ç¤¨¤ë¡É¤è¤¦¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤É¤é¾Æ¤¤Ë¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤é¤Ú¤Á¡¼¤Î¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç6¼ïÎà¡Ê¡ÖÀÄ¤Î¤É¤é¤Ú¤Á¡¼¤Î¡×¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡ÊÂ¼°æÀ½²ÛÄó¶¡¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢TikTok¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢É±Ï©¾ë¤È»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÏÂ²Û»Ò¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¡¢¤É¤é¾Æ¤¤È¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Å¹Æâ¤Î¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÈÎÂ¥¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬º»Ë®è½¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¤è¤¯¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÃÏ¸µ»¨»ï¤ä¥í¡¼¥«¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼¡¡¹¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Å¹¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¡¢µÒÃ±²Á¤â¸þ¾å¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÏÂ²Î»³¤äÊ¡°æ¤Ê¤É±óÊý¤«¤éÂ¤ò±¿¤ÖµÒ¤â¤¤¤¿¤Û¤É¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢Â¼°æÀ½²Û¤Î¿·¤¿¤ÊÇä¾åÃì¤È¤Ê¤ê¡¢·Ð±Ä²þÁ±¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊàèàáÅü¤â³«È¯¤·¤¿¡£´¨Å·¤ò¸Ç¤á¤ÆÉ½ÌÌ¤ò´¥Áç¤µ¤»¤ëÈ¾À¸ÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¢¤ëàèàáÅü¤Ï¡¢¼ç¤Ë¤ªÃãÀÁ¤±¤È¤·¤Æ50Âå°Ê¹ß¤Î½÷À¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º»Ë®è½¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¤½¤Î¡É¥«¥ï¥¤¥¤¡É¤òÄÉµá¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¾®¤µ¤¯ÀÚ¤Ã¤ÆÎý¤êÀÚ¤ê¤ä¤É¤é¤Ú¤Á¡¼¤Î¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ãº»À¿å¤ä¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¹ØÆþµÒ¤¬SNS¤ÇÈ¯°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁÄÉã¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿ÏÂ²Û»Ò¤¬¡¢»ä¤Î°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊàèàáÅü¡£ºÇ¶á¸ÜµÒ¤«¤éÎà»÷ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¿¿»÷¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾Úµò¡×¤Èº»Ë®è½¤µ¤ó¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÊÂ¼°æÀ½²ÛÄó¶¡¡Ë
º»Ë®è½¤µ¤ó¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹»ÈÌ¿´¶
º»Ë®è½¤µ¤ó¤Ï¡¢ÏÂ²Û»Ò¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃËÀ¼Ò²ñ¤ÎÏ·ÊÞ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¸Å»²¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤È·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¸·¤·¤µ¤äÍýÉÔ¿Ô¤µ¤Ë¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ¤Î¹¬¤»¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¤ÏÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤âº»Ë®è½¤µ¤ó¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ï´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡Ö²ÈÂ²¤È¤¤¤¦´ðÈ×¡×¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ï»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿É×¤È·ëº§¤·¡¢Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤¿¹¬¤»¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Î²ÝÂê¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì½Ö¤Ç¤Þ¤ï¤ê¤ò¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤¤¤À¶õµ¤¤Ë¤¹¤ëÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Îº»Ë®è½¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÏÆâ¸þÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Éã¡¦¹î¹Ô¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢É½ÌÌ¾å¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÎä¤ä¤ä¤«¤Ê¤Þ¤Þ¤À¡£
¡ÖÉã¤Î¡¢»ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ä¸ý¤Î°¤µ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Éã¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÏÂ²Û»Ò¤ò²·¤¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤¬¤°¤ó¤ÈÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ÏÂ²Û»ÒÁ´À¹´ü¤Îº¢¤Î²ñ¼Ò¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯Éã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
º»Ë®è½¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¤Î¸ùÀÓ¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢Ê£»¨¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÇä¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¨¤¨¾¦ÉÊ¡×
¡Ö»þÂå¤Î²áÅÏ´ü¤Ë¤Ï¡¢ÅÁÅý¤Î¤¢¤êÊý¤ä¤ä¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¢¡¼¡¢¤Ç¤â¤Ê¤¢¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¢¡×
º»Ë®è½¤µ¤ó¤Ï¡¢Å·¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¦¡£¤½¤ÎÆ·¤Ë¤Ï¡¢Éã¡¦¹î¹Ô¤µ¤ó¤È¤â¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Ì¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê´ê¤¤¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÉ®¼Ô¤Ë¤Ï¸«¤¨¤¿¡£
9·îË¿Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¼èºà¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Éã¡¦¹î¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¼¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¤É¤é¤Ú¤Á¡¼¤Î¡×¤ò½é¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÌÌ±Ç¤æ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÉã¡¦¹î¹Ô¤µ¤ó¤ÎÇØ¸å¤Ç¡¢º»Ë®è½¤µ¤ó¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
·ö²Þ¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢°ã¤¦Êý¸þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëº¬¤Ã¤³¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Â¦¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤ë¡£
¡ÖÇä¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¨¤¨¾¦ÉÊ¡×
²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆËÜ²»¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¹î¹Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£ÁÄÉã¤ÈÉã¤¬ÂçÀÚ¤Ë°é¤ó¤Ç¤¤¿ÏÂ²Û»Ò¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤Îº»Ë®è½¤µ¤ó¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´¶À¤È½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êµ±¤¤ò¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Êì¡¦ÈþÊÝ»Ò¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¡¢ÏÂ²Û»Ò¿¦¿Í¡¦¼Äºê¤µ¤ó¡ÊÃæ±û¡Ë¡¢º»Ë®è½¤µ¤ó¡£Â¼°æÀ½²Û¤òË¬¤ì¤ë¤È¿ÆÀÌ¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¸·¤·¤µ¤È²¹¤«¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÊÌîÆâ ºÚ¡¹ ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë