◇ラグビー アサヒスーパードライ チャレンジマッチ2025 ジャパンXV7―71オーストラリアA代表（2025年10月18日 大阪市・ヨドコウ桜スタジアム）

日本代表を含むメンバーで構成されるジャパンXVはオーストラリアA代表に7―71で大敗した。前半22分にFB矢崎由高（21＝早大）がトライを奪ったが、計11トライを献上。力の差を見せつけられた。世界ランキング13位の日本代表は25日に国立競技場で同7位のオーストラリア代表とのテストマッチに臨む。

日本の若き面々がアピールに失敗した。オーストラリア戦に臨む日本代表のセレクションを兼ね、ジョーンズ・ヘッドコーチも見守った一戦。0―26の前半22分、矢崎が50メートル近くを走りきってトライを挙げたが、他に見せ場はなし。大学生で唯一先発した背番号15は「トライは自信になるけど、日本がやりたいことを表現できたかというと“？”がつく」と振り返った。

ラインアウトが安定せず、切り替えの早さで圧倒されて防御が崩壊。退場とシンビン（一時退場）によって後半30分から相手は13人となりながら、それでも劣勢をはね返せなかった。昨季テストマッチ5試合に出場し次に日本代表としてオーストラリア戦に挑む可能性がある矢崎は「もっと高いスタンダードでやり続けないといけない」と話した。