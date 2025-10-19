◇ラグビー アサヒスーパードライ チャレンジマッチ2025 ジャパンXV7―71オーストラリアA代表（2025年10月18日 大阪市・ヨドコウ桜スタジアム）

ラグビー日本代表の予備軍ジャパンXVはオーストラリアA代表に7―71で敗れた。23人中15人が代表未経験という若手中心の構成で、オーストラリア戦（25日、国立競技場）に臨む日本代表へのセレクションともなった一戦。LOデーヴィッド・ヴァンジーランド（25＝東京ベイ）は母国を相手に得た教訓を胸に代表初キャップを目指すと誓った。

厳しい現実を突きつけられた。ヴァンジーランドは「タフな試合だった。まずはストレングスが必要。ワークレートやセットピースもだが、ストレングスを高めて、チームメートをより理解することも大事」と反省が口を突いた。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチが見守る前で大敗。ラインアウトが安定せず、素早い攻守の切り替えで圧倒されて守備が崩壊した。

それでも、ヴァンジーランドにとっては大きな一歩だ。オーストラリア出身の25歳はこれまで代表とは無縁の存在だった。自ら「無名の存在」と言う。スカウトされて拓殖大進学と同時に来日したが、なかなかチャンスをつかめなかった。それでも、努力とポテンシャルが東京ベイの前川GMの目に留まり入団。フィトネス数値を上げることに注力し、今ではバックス並の走力まで磨き上げた。ラックを狙った圧力とセカンドプレーへの動き出しも持ち味とする。

この日はオーストラリア代表予備軍に圧倒され、ほろ苦い“代表デビュー”となった。それでも、肌で感じたことが今後への血肉となるはずだ。「チームメートとこのジャージーを着てプレーできたことを誇りに思う。まずはファーストキャップをジャパンで得ること、それを（目標に）一貫して持っている。大きな存在になる。無名から代表になって走り続ける」。この日踏み出した一歩から母国オーストラリア開催の27年W杯まで成り上がっていく。

◇デーヴィッド・ヴァンジーランド 2000年2月11日生まれ、オーストラリア出身の25歳。19年にセントローレンス高を卒業し、拓殖大へ進学。23年から東京ベイ入団。昨季第3節・三重戦でリーグワンデビュー。勝負めしはステーキ、パスタ、おにぎり。座右の銘は「Leave tomorrow for tomorrow（明日を明日のために残す）」。1メートル96、116キロ。ポジションはLO。