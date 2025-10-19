ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐ¡¡Éüµ¢Àï¤Ç2°ÂÂÇ¡¡¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÌÀ¸À¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡þÅìµþ¿·Âç³ØÌîµå¡¡ÁÏ²ÁÂç7¡½0¶¦±ÉÂç¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡ÈÓÇ½»ÔÌ±¡Ë
¡¡Éüµ¢Àï¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¡¢ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐ¤Ï¶¦±ÉÂçÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£4Æü¤Î½Ù²ÏÂæÂçÀï¤ÇÇØÃæ¤ËÄ¥¤ê¤ò´¶¤¸¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£6¡½0¤Î8²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤ò·è¤á¤ëº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡ÖÎÏ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾¯¤·¤º¤Ä½¤Àµ¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡13Æü¤Ë¤Ï¹Åç¤¬12µåÃÄºÇÂ®¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ðÊó¤ò·ÈÂÓ¤ÇÃÎ¤ê¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬°ìÈÖºÇ½é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Ï¤Þ¤À»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÀÆü¡Ê19Æü¡Ë¡¢½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡¡°Ë¿¥¡Ë