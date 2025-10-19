歌手の郷ひろみが70歳を迎えた18日、東京・北の丸公園の日本武道館で2日間公演初日のステージに立った。

「これからもずっと、変わりません」。何度もファンへの感謝の言葉を繰り返し、永遠のスーパーアイドルは右手で何度も涙を拭った。暗転しただけで総立ちとなった会場一面にペンライトが揺れた。古希を意識して紫色を基調としたど派手な衣装で登場すると「お嫁サンバ」でオープニング。広い武道館のステージを走り回り、8人のダンサーとともに踊りまくり、70歳と思えぬ尋常ではない若さを猛アピールしてみせた。

2日間ともチケットが完売した満員の客席も時空を超えてヒートアップ。「花とみつばち」では「ゴー、ゴー、レッツゴー、レッツゴー・ヒロミ」の年季の入ったコールが武道館にこだました。

以前本人が冗談のつもりでつぶやいた「武道館では70曲やろうかな」が現実のものとなり、19日と2日間で計70曲を披露するハードな内容となった。途中、ファンから「ハッピーバースデー」の大合唱で祝福されると「僕だけのバースデーじゃない。産んでくれたオフクロと皆さん一人一人の支えがあったから今日まで来られた」と謝辞。郷がファンに「ハッピー…」を歌い返すサービスもしてみせた。一緒に年輪を重ねたファンを考慮して30分間の休憩も挟んだステージのラスト35曲目は、この日発売で同ステージが初披露となる新曲「ALL MY LOVE」を歌唱。♪苦しい時も何も言わずにただ寄り添ってくれた ありがとう…とファンへの熱い思いを込めて熱唱。一方、客席のファンも最後まで総立ちでペンライトを振って声援を送り続け、郷本人だけでなくファンも含めた“郷ひろみパワー”健在ぶりを見せつけていた。 （元尾 哲也）