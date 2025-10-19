国際電話を悪用した特殊詐欺の多発を受け、警視庁が、スマートフォンへの国際電話の着信をブロックする機能を開発し、１２月から公式防犯アプリ「デジポリス」に追加することがわかった。

同庁は被害の減少に向けて、幅広い世代に利用を呼びかけていく方針だ。

特殊詐欺は今年、過去最悪のペースで被害が拡大しており、警察庁によると、１〜６月の被害額は約５９７億円と昨年同期の約２・６倍だった。詐欺に使われた電話は計６万３９６６件に上り、このうち「＋」で始まる国際電話番号は４万７００５件で、全体の７割超を占めた。

警視庁は、利用者のスマホの電話帳に登録がない国際電話番号から着信した場合、音や振動がしなくなる機能を開発。スマホにデジポリスのアプリを入れ、ブロック機能を有効にすれば利用できるようになる。

着信履歴を表示させるかどうかは、端末の基本ソフトウェア（ＯＳ）によって異なる。グーグルの「アンドロイド」では利用者が選べるが、ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）に搭載されているアップルの「ｉＯＳ」では選べず、表示される。

アイフォーンの場合、電話帳に登録がない国内の番号から着信した時にも、音や振動が作動しなくなるという。警視庁幹部は「国際電話に出ないだけで、大幅な被害防止が見込める。アイフォーン利用者には一定の不便もあるが、活用を検討してほしい」としている。