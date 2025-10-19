東京六大学野球第6週第1日は18日、神宮で1回戦2試合が行われ、明大は毛利海大投手（4年）小島大河捕手（4年）のドラフト候補バッテリーの活躍などで早大に9―2で快勝。開幕7連勝を飾り5季ぶりの優勝に王手をかけた。慶大は延長11回に一挙5点を挙げ立大に先勝。救援登板した外丸東真投手（4年）が通算20勝をマークした。

もう悔し涙は流さない。明大のエース毛利が7回3安打2失点（自責点1）の力投。打線も今季最多の17安打を放って5季ぶりの優勝に王手をかけた。

今春、優勝決定戦で早大に敗れ、泣き崩れた左腕は「伊藤（樹）には一度も勝ってないので先制点を絶対与えないぞと思って投げた」と先発の役目を果たす。打線も2点を先制した4回の2死満塁で「4番・捕手」で出場した小島が右前に2点適時打。ドラフト上位候補のエースと主砲が躍動し、脇役たちも快打を続けた。

戸塚俊美監督は「選手が悔しい思いをしてきたからね」と目の色を変えて早大に挑んだ選手たちを称えた。23日に迎えるドラフト会議。毛利と小島は「ゲームに集中して結果を出せば、それがアピールになります」と口をそろえた。