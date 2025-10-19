´ÙË×»ö¸Î¤Ç¹©»öÃæÃÇ¤Î³°´ÄÆ»¥È¥ó¥Í¥ë¡¢ÌÜÉ¸¤Î¡Ö£³£±Ç¯´°¹©¡×¤Ïº¤Æñ¡ÄÉÔ¿®´¶»ý¤Ä½»Ì±¤È¤Î¸ò¾Ä¿Ê¤Þ¤º
¡¡£²£°£²£°Ç¯£±£°·î¤ËÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¤Çµ¯¤¤¿´ÙË×»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ³°³Ô´Ä¾õÆ»Ï©¡Ê³°´ÄÆ»¡Ë¤ÎÅìµþ¶è´Ö¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤Î¡Ö£³£±Ç¯£³·î¡×¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤Ç¤¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö¶È¼çÂÎ¤ÎÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¡¢´ÙË×¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎÃÏÈ×¤òÊä½¤¤·¤Æ¤«¤éºÆ³«¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤¬¡¢½»Ì±¤È¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¡£ºÆ³«¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê»å°æÍµºÈ¡¢ÎëÌÚÄ¾¿Í¡Ë
¡¡¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤ÏÂçÀô¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê£Ê£Ã£Ô¡Ë¡½ÅìÌ¾£Ê£Ã£Ô´Ö¡Ê£±£¶¡¦£²¥¥í¡Ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö£²£±Ç¯£³·î¡×¤Î´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£±£·Ç¯£²·î¤ËÆîÂ¦¡¢£±£¹Ç¯£±·î¤ËËÌÂ¦¤Î·¡ºï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²£°Ç¯£±£°·î£±£¸Æü¡¢ÆîÂ¦¤Î·¡ºï¸½¾ì¤Î¿¿¾å¤Ë¤¢¤¿¤ëÄ´ÉÛ»ÔÅì¤Ä¤Ä¤¸¥öµÖ¤Î»ÔÆ»¤Ç´ÙË×¡Ê½ÄÌó£³¥á¡¼¥È¥ë¡¢²£Ìó£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿¼¤µÌó£µ¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬È¯À¸¡£ÃÏ²¼£´£·¥á¡¼¥È¥ëÃÏÅÀ¤Ç²£·ê¤ò·¡¤ê¿Ê¤á¤¿ºÝ¤ËÅÚº½¤ò²á¾ê¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢´Ë¤ó¤ÀÃÏÈ×¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¹©»ö¤ÏÆîËÌ¤È¤â¤ËÃæÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÆüËÜ¹âÂ®¤Ï£²£±Ç¯¡¢´°Î»´ü¸Â¤ò¡Ö£³£±Ç¯£³·î¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢ÆîÂ¦¤Î¹©»ö¤òºÆ³«¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢´ÙË×¸½¾ì¼þÊÕ¡ÊÄ¹¤µÌó£²£²£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÉýÌó£±£¶¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÌó£²£²£°ËÜ¤Î·ê¡Ê¿¼¤µÌó£´£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò·¡¤ê¡¢¥»¥á¥ó¥È·Ï¸Ç²½ºÞ¤òÃíÆþ¤·¤ÆÃÏÈ×¤òÊä½¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£º£Ç¯£±£²·î¤ÎÊä½¤´°Î»¤ò´ü¸Â¤Ë¡¢ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤ËÊë¤é¤¹Ìó£³£°À¤ÂÓ¤ÈÂðÃÏÇäµÑ¤ä°ì»þ°ÜÅ¾¤Ë¤è¤ëÍÑÃÏ¼èÆÀ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»ö¶È¤ËÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ä°ìÉô½»Ì±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢Êä½¤´°Î»¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤ÏÃÏÈ×Êä½¤¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£³£±Ç¯¤Î´°Î»¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬Â¤ê¤º¡¢»ö¶È´ü´Ö¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹©»ö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÅìµþÃÏºÛ¤Ï£²£²Ç¯¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¼õ¤±¡¢´ÙË×¸½¾ì¤ò´Þ¤àÌó£¹¥¥íÊ¬¤Îº¹¤·»ß¤á¤òÌ¿¤¸¤ë·èÄê¤ò½Ð¤·¤¿¡£·èÄê¤Ï¡ÖÍ¸ú¤ÊÂÐºö¤ò¼è¤é¤º¤Ë¹©»ö¤òºÆ³«¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç´ÙË×¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©»öºÆ³«¤Ë¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Çº¹¤·»ß¤á¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÅìÆüËÜ¹âÂ®¤Ï¡ÖÃÏ¸¢¼Ô¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤¿¤áÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ½÷»ÒÂç¤ÎÃÝÆâ·òÂ¢¶µ¼ø¡Ê¸òÄÌ·ÐºÑ³Ø¡Ë¤Ï¡Ö»ö¶È¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ëÅìÆüËÜ¹âÂ®¤È¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï½»Ì±¤Ø¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢Êä½¤¤Ë¤è¤ê´ÙË×¤Ê¤É¤ÎºÆÈ¯¤òËÉ¤²¤ë¤³¤È¤ò¡¢º¬µò¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
»ö¸Î¤«¤é£µÇ¯¡¢£µ£°À¤ÂÓ¤¬°ÜÅ¾¡Ä¡Ö³¹¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡´ÙË×»ö¸Î¤Ï£±£¸Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é£µÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏÈ×Êä½¤¤¬Â³¤¯¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·×Ìó£µ£°À¤ÂÓ¤¬°ÜÅ¾¤·¡¢Ìµ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿²È²°¤Î²òÂÎ¤¬¿Ê¤à¡£
¡¡¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£³¹¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£´ÙË×¸½¾ì¶á¤¯¤Ë£´£°Ç¯°Ê¾åÊë¤é¤·¤¿ÃËÀ¡Ê£¸£´¡Ë¤Ï£µÆü¡¢¹¹ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«ÂðÀ×¤òË¬¤ì¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£ÎÙ²È¤â¼è¤ê²õ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹±Û¤·¤Ë½Åµ¡¤Î²»¤¬¶Á¤¯¡£
¡¡ÃËÀÂð¤ÏÌó£³£°¥»¥ó¥Áº¹¤ÇÃÏÈ×Êä½¤¤ÎÂÐ¾ÝÃÏ°è¤«¤é³°¤ì¤¿¤¬¡¢ÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¤«¤é»ñºàÃÖ¤¾ì¤È¤·¤ÆÇã¤¤¼è¤ê¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¡¢º£Ç¯£±·î¡¢»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿£²³¬·ú¤Æ¤Î¼«Âð¤ò¼êÊü¤·¤¿¡£º£¤ÏÅÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇÊë¤é¤¹¡£ÂÐ¾ÝÃÏ°è¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤ÇÌó£²£°À¤ÂÓ¤¬Î©¤ÁÂà¤¤¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤ÖÀ¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¸ø±à¤Ë¤Ï½Åµ¡¤ä»ñºà¤¬ÊÂ¤Ó¡¢½»Âð³¹¤òÎ®¤ì¤ëÆþ´ÖÀî¤ÏÊä½¤ÍÑ¤Î¥»¥á¥ó¥È¤ò±¿¤Ö¥Ñ¥¤¥×¤¬Ê¤¤¦¡£¡Ö¿Í¤¬¸º¤êÂ³¤±¡¢ÃÏ°è¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¡£²ù¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¡£ÃËÀ¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Èï³²²óÉü¤òÁÊ¤¨¤ë½»Ì±ÃÄÂÎ¤Î½¸²ñ¤¬¶á¤¯¤Î¸øÌ±´Û¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ä¸µ½»Ì±¤éÌó£³£°¿Í¤¬»²²Ã¡£»ö¸Î¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢ÂÐºö¤¬ËüÁ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¡¢ÅìÆüËÜ¹âÂ®¤È¹ñ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¶á¤¯¤Î¸Í·ú¤Æ¤Ëº£¤âÊë¤é¤¹½÷À¡Ê£¸£³¡Ë¤Ï½¸²ñ¸å¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤Î½»¤ß²È¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÇã¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¯¤éÃÏÌÌ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤âºÆÈ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ´¶¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡Åìµþ³°³Ô´Ä¾õÆ»Ï©¡áÅìµþÅÔ¿´¤«¤éÈ¾·ÂÌó£±£µ¥¥í¤ò´Ä¾õ¤Ë·ë¤ÖÁí±äÄ¹Ìó£¸£µ¥¥í¡ÊÀéÍÕ¡½¿ÀÆàÀî´Ö¡Ë¤ÎÏ©Àþ¡£ÀéÍÕ¡½Åìµþ´Ö¤ÎÁí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó£´Ãû£¶£´£°£°²¯±ß¡£Åìµþ¶è´Ö¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤¬´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ò£±¡Ó´Ø±ÛÆ»¡½ÅìÌ¾¹âÂ®´Ö¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬À°È÷Á°¤Î£·£³Ê¬¤«¤é£±£²Ê¬¤ËÃ»½Ì¡Ò£²¡ÓºÒ³²»þ¤Ë¿×Â®¤ÊµßµÞÈÂÁ÷¤äÊª»ñÍ¢Á÷¤¬²ÄÇ½¡Ò£³¡ÓÊªÎ®´Ä¶²þÁ±¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÎÁý¿Ê¡½¡½¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£Åìµþ¡½¿ÀÆàÀî´Ö¤ÏÌ¤Ãå¼ê¡£