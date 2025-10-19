コメ農家が増産に取り組んだことで、主食用米の収穫量は９年ぶりの高い水準になる見通しとなった。

家計の負担が軽くなるよう、価格の着実な低下につなげる必要がある。

農林水産省は、２０２５年産の主食用米の収穫量が７４７万トンになる見込みと発表した。前年比で約１割に当たる６８万トン増える。

昨夏からのコメの価格高騰で、農家の増産意欲が高まったほか天候にも恵まれた。４月末時点の見通し７１９万トンに対し、結果は約３０万トンも上ぶれした。おおむね良好な作況だったのは朗報だ。

農水省は需要量を６９７万〜７１１万トンと予想している。生産量はこれを最大５０万トン程度も上回ることになる。本来ならばコメ価格の低下につながるはずである。

だが現状では、２５年産米が本格的に流通し始めたにもかかわらず、価格は高騰したままだ。

農水省は、全国のスーパーで１０月６〜１２日に販売されたコメの平均価格が５キロ・グラム当たり４１４２円だったと発表した。購入割合が高いコシヒカリなどの銘柄米は、４４４０円に値上がりした。

石破首相は、「３０００円台でなければならない」と価格抑制に強い決意を示していた。

政府が異例の随意契約による備蓄米の放出に踏み切って、７月には、いったん３５００円台にまで下落した。現在の高値では、国民の納得を得られまい。

価格が下がらない背景には、ＪＡや卸売業者の集荷競争があるようだ。昨年より大幅に高い買い取り価格を提示しているという。

昨年来、農水省の対応が後手に回って情報発信が混乱したため、卸売業者などが今も疑心暗鬼に陥り、コメの在庫をため込もうとしているということはないのか。

農水省は、昨年夏に価格が高騰した際、原因は流通の目詰まりで生産は不足していない、との説明を繰り返した。実際は、訪日外国人の需要増などを適切に把握できていなかった。生産が追いついていなかったことは後に認めた。

迷走したコメ農政の轍（てつ）を踏んではならない。政府は価格安定に向け、取引の実態把握を急ぎ、丁寧な情報発信に努めるべきだ。価格高騰の背景について分析を進め、対応策を練ってほしい。

ただし、需給予測を踏まえれば、コメ価格はいずれ急落する可能性があるとの指摘もある。コメ農家が苦境に陥り、生産基盤が弱体化する事態は避けねばならない。米価が下落した際の所得補償のあり方などの検討も急ぎたい。