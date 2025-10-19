富山県黒部市の自宅で２０１６年８月、実の娘で高校２年だった福山里帆さん（２５）に性的暴行を加えたとして、準強姦（ごうかん）罪に問われた無職大門広治被告（５４）の判決が２１日、富山地裁で言い渡される。

被害者が物理的・心理的に抵抗が著しく困難な「抗拒（こうきょ）不能」の状態で犯行に及ぶことが罪の成立要件で、検察側は懲役８年を求刑。被告側は性行為を認めた上で「逆らえない状況ではなく、抵抗できた」として無罪を主張している。

性犯罪の規定や名称を見直した刑法改正前の事件で、富山地検は昨年３月、事件当時の準強姦罪を適用して起訴した。起訴状などでは、大門被告は１６年８月２０日頃、自宅で福山さんに性的暴行を加えたとしている。

福山さんは大門被告の逮捕後に実名を公表。公判では、証人尋問や意見陳述などを通して被害を訴えた。

福山さんは証人尋問で、性的暴行は中学２年の夏頃から始まり、高校２年まで８回程度あったと説明。「日頃から暴力を受けたり、食事を抜かれたりして恐怖を感じ、抵抗できなかった」と語った。福山さんを診察した産婦人科医も「自分が逃げると妹が被害に遭うと思い、ずっと我慢していたと訴えていた」と証言した。

大門被告は被告人質問で、「娘の心と体を傷つけたことは深く反省している」と謝罪する一方で、「嫌がるそぶりはなく、興味があったから応じていたと思っていた」などと反論した。

実名公表し被害訴えた女性「納得いく判決であって」

判決を前に、福山さんが読売新聞の取材に応じ、「『あなたは悪くない』と認めてくれるような判決を望む」と語った。

経済的支柱の父がいなくなる生活への不安から誰にも打ち明けられず、被害を受けた後の朝も、家族に悟られないように父と食卓を囲んだ。「希望は何一つなく、生きることに精いっぱいだった。恋愛や部活など年相応の悩みだけに向き合いたかった」と振り返る。

実名を公表したのは「同じように苦しんでいる人は多いはず。被害者が声を上げられない社会を変えたい」との思いがあったからだ。

自身のＳＮＳには、性暴力の被害者とみられる人から「勇気をもらった」などのコメントも寄せられ、多くの人の思いも背に闘っていると実感する。「被害者が悩まずに声を上げ、『一人じゃないよ』と優しく包み込んでくれる世の中にしたい。納得のいく判決であってほしい」

１６〜２４歳の性暴力被害、加害が「実の親」２・５％

内閣府が２０２２年に実施した若年層（１６〜２４歳）の性暴力被害に関するアンケートでは、被害を受けた経験がある２０４０人のうち、加害者が実の親だったケースが２・５％に上った。

性暴力被害に詳しい千葉大学の後藤弘子理事・副学長（刑事法）は、親が洗脳や性的グルーミング（手なずけ）で性被害を普通のことだと思い込ませるなど、子供が被害に気づくまで時間がかかると指摘。「自分が受けた被害に気づくことができず、申告が遅れる。安心してちょっとした違和感を相談できる相手や窓口が必要だ」としている。

相談は、ワンストップ支援センター（全国共通番号＝＃８８９１）などで受け付けている。（富山支局 吉武幸一郎）