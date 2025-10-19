【俺の顔】NHKの2大看板ドラマ枠で、印象的な役が続く俳優が寛一郎（29）だ。ともに放送中の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では浄瑠璃の歌い手・馬面太夫、連続テレビ小説「ばけばけ」では妖怪小豆洗い？お茶の間にも浸透したその顔だが、注目はその造形より表情筋の動かし方にあり。 （西村 綾乃）

長くてフサフサとしたまつげが印象的だ。「日に日に濃く、長くなっているんです」。つまようじが乗っかりそうと水を向けると「乗っけられるかもしれません」と口元を緩めた。

祖父・三國連太郎さん（享年90）、父・佐藤浩市（64）譲りの長身で1メートル82。力強い眉と彫りの深い顔立ちも2人から受け継いだように見えるが、本人は「鼻から上半分は母に似ていて、下半分は父に似ています」と分析。大きな手のひらを鼻先で水平にすると、上下に動かしながら教えてくれた。「若い時はぽっちゃりしていたのもあり、自分の顔があんまり好きじゃなくて、似ている人の顔も好きじゃなかった」と複雑な思いがこぼれた。

自らも2017年に、俳優の道を歩み始めた。俳優業に否定的だった時期もあり、なると決めるまで20年近くかかった。自宅で父に「俳優になる」と伝えると「そうか」とうなずいた。その一言は、19歳だった父が東京メトロの早稲田駅のホームで祖父に「役者をやろうと思う」と告げた時と同じ言葉だったという。

3人の顔に意外な共通点があると気づいたのは今年4月。都内のスタジオで行われた祖父の十三回忌でのことだった。「おやじと三國さんと、自分のデスマスクを見比べて、静止している時は似ていないと思ったんですけど“動いた顔”が似ている」と感じた。「表情が似ているというより、表情筋の動かし方が似ているんです」

一般に骨格や筋肉の質と量は遺伝で決まる割合が高く、体の動きも似ることが多いとされる。顔の動きも似るのかもしれない。自らの顔と演技に組み込まれた“俳優一家の遺伝子”を感じた瞬間だった。

表情筋を巡っては、放送中の「べらぼう」（日曜後8・00）でも気づきがあった。3月に浄瑠璃・富本節の語り手で「馬面太夫」こと富本豊志太夫役で登場。撮影の3カ月ほど前から浄瑠璃の発声を学んだ。「喉を鍛錬している先生の声は伸びるけれど、僕はまだまだ…」と芸に生きる難しさを痛感。一方で、喉の筋肉を動かす発声や、口演を習ったことは、馬面太夫の表情筋の使い方を体得することにつながったと感じている。

セリフに頼らず、演じる役の顔の動かし方を知ることは「その人になるために大切なこと」と力を込めた。

祖父と父から受け継いだ顔の上に、これから出合う役の癖一つ一つを乗せていき、表情の奥にある心を読み解きながら俳優・寛一郎だけの顔がつくられていくのだろう。そんな表情の変化も見守っていきたい。

《「ばけばけ」で婿入り “銀ちゃん”に「共感」》「ばけばけ」（月〜金曜前8・00）では、ヒロインのトキ（郄石あかり）の家に婿入りする銀二郎を好演中。「シャイなところがそっくり」と笑う。劇中ではトキと見合いをした日に「2人きりで話しませんか」と外に誘い、分かれ道で「右に曲がってもええでしょうか」と問いかける。舞台は男性優位の明治時代。「何かを一緒に決めようとする言葉に彼の優しさが詰まっている。道を選んだ時に2人で生きていこうと決めたのだと思う」。誠実な“銀ちゃん”の「弱い部分も共感できる」と語った。

◇寛一郎（かんいちろう）1996年（平8）8月16日生まれ、東京都出身の29歳。2017年に映画「心が叫びたがってるんだ。」に出演。翌年公開の映画「菊とギロチン」で「キネマ旬報ベスト・テン新人男優賞を受賞。22年にNHK「鎌倉殿の13人」で大河ドラマに初出演。映画「爆弾」の公開が31日に控える。