½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¡½éÆüÎÉ¤¯¤Æ¤â£²ÆüÌÜ¤ËµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎË¡Â§¡Ö·ø¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£²£¶¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢¹¥¥¹¥³¥¢¤Îà¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼á¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüÊÆÎ¾¥Ä¥¢¡¼¹ç¤ï¤»¤Æ£µÀïÏ¢Â³Í½ÁªÍî¤Á¤Ç·Þ¤¨¤¿¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¡Ê£±£·¡Á£±£¹Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ÅìµÞ¥»¥Ö¥ó¥Ï¥Ã¥É¥ì¥Ã¥É£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¡£½éÆü¤Ï£¶¥¢¥ó¥À¡¼¡Ê£¶£¶¡Ë¤Ç²ó¤ê¡¢Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·£²ÆüÌÜ¤Ï£·£¶¤ÈÊø¤ì¤Æ£²£±°Ì¤Ë¸åÂà¡££±£±ÈÖ¤Þ¤Ç£±¤Ä¿¤Ð¤¹Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£²ÈÖ¥Ñ¡¼£´¤Ç£²ÂÇÌÜ¤ò¥Ð¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ì¡¢£³ÂÇÌÜ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÆÏ¤«¤º£´¥ª¥ó£²¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¡££±£³¡¢£±£´¡¢£±£¶ÈÖ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤È°¤¤Î®¤ì¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÂÌî¤Ï¡Ö£±£²ÈÖ¤Î¥ß¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡Ê°¤¤Î®¤ì¤ò¡Ë»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¼«Ê¬¡£ºòÆü¤Î¡Ê¥¹¥³¥¢¡Ë¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°£±£°£´°Ì¤ÈÄ´»Ò¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢½éÆü¤Î¹¥¥¹¥³¥¢¤ÇÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤¤ä¡¢à¿¶¤ê½Ð¤·á¤Ë¤â¤É¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥³¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½éÆü¤Ë¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤â£²ÆüÌÜ¤ËÊø¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ä¾¶á¤Î£µÀïÏ¢Â³Í½ÁªÍî¤Á¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ã£Ð£Ë£Ã½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ï£²£±°Ì¢ª£±£°£µ°Ì¡¢Æ±¡Ö¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤Ï£´£µ°Ì¢ª£±£°£´°Ì¡£Àè½µ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À¡×¤Ç¤â£²£¸°ÌÈ¯¿Ê¤Ê¤¬¤é£¶£±°Ì¤Ø¤È½ç°Ì¤òÍî¤È¤·£²ÆüÌÜ¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ë¤â¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¡½¡½¡×£²ÆüÌÜ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¸å¤Ë¡Ö£²ÆüÌÜ¤ËÊø¤·¤ÆÍî¤Á¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£·ø¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢²¿¤«¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£Íè½µ°Ê¹ß¤Ï¹¥¥¹¥³¥¢ÍâÆü¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£