¡Ú¥Ñ£Ã£Ó¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹àÅ¨ÃÏ¤ÇÌµÁÐ£´È¯á¤Îº¬¸»¡¡È¬ÌÚ¥³¡¼¥Á¤Ï¶ì¾Ð¡Ö²¶¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£µÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£±£µÆü¡Á¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤ÇÂÇËÀ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè£±Àï¤Ç°ìÈ¯¤ò´Þ¤à£µÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯Âè£²Àï¤Ç¤â£±°ÂÂÇ¡££±£·Æü¤ÎÂè£³Àï¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£²¹æ¤òÊü¤Á¡¢£±£¸Æü¤ÎÂè£´Àï¤Ç¤ÏÆÃÂçÃÆ£²È¯¤ò´Þ¤à£´ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£´»î¹ç¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ï£±£µÂÇ¿ô£¸°ÂÂÇ£¶ÂÇÅÀ¡£ÂÇÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î£µ³ä£³Ê¬£³ÎÒ¤òÃÆ¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖÌµÁÐ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ïº£µ¨¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤Ç£²£²»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£µÎÒ¡¢£³ËÜ¡¢£·ÂÇÅÀ¡£¤·¤«¤âÅ¨ÃÏ¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢£¹»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£¸Ê¬£¸ÎÒ¡¢£°ËÜ¡¢£°ÂÇÅÀ¤È¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Ã»´ü·èÀï¤ËÆþ¤ë¤äÈÝ¤ä¤³¤ÎÂÇËÀ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¼þÊÕ¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤¼ÆÍÁ³Å¨ÃÏ¤ÇÌÔÂÇ¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¡£°ìÂÎ²¿¤¬¤³¤ÎÇúÈ¯¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡ÖËè»î¹ç¡¢¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é½õ¤Ã¿Í¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¼é¤ëÈ¬ÌÚÍµÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ»½Ñ¤è¤ê¥á¥ó¥¿¥ë¡£¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤È¤«¤Í¡£¤À¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ç¾ï¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê³Ú¤·¤¯¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡ÄÌ¾ï¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ï½Å°µ¤¬¤«¤«¤êÃ¯¤â¤¬¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¡£¡Ö³Ú¤·¤á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÍÆ°×¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é»î¹çÁ°¤ËÆÍÁ³¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥é¥ª¥±¤òÇ®¾§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹Ë¡¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¤ÏÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë½¸ÃæÎÏ¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Àº¿ÀÌÌ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëË¡¤ò¼«¤é½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Ã»´ü·èÀï¤Ë¶¯¤¯¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢Å¨ÃÏµå¾ì¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤éÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ë¤Èµ»½ÑÅª¤ÊÌÌ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤±¤É¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¥á¥ó¥¿¥ë¤À¤«¤é¡£²¶¤â¡Êº£²ó¤ÎÇúÈ¯¤Ç¡Ë¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¼þ°Ï¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤ë¤³¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÎÄ¶¿Í¤Ö¤ê¡£¥Á¡¼¥à¤Ï°ÍÁ³¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆÍÇË¤Ë²«¿®¹æ¤â½õ¤Ã¿Í¤ÎÌÔÂÇ¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¡Ö´ñÀ×¡×¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£