¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û½õ¤Ã¿ÍÀª¤Îµî½¢ÉÔÆ©ÌÀ¡Ä¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡õ¥±¥¤¤Ï¹ñÆâ³°ÁèÃ¥Àï¤ËÈ¯Å¸¤â¡ÖÊ£¿ôµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤Ë¡×
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°£²°Ì¤«¤é²¼¹î¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿£Ä£å£Î£Á¤Ï¡¢ºå¿À¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤ÆÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤Ï»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¤Ì³¤ò½ª¤¨¡¢Íèµ¨¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Î²¼¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢³«ËëÅö½é¤«¤éºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Îµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ê¤Î¤¬¡¢£±£°¾¡£·ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£³¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È£¹¾¡£¶ÇÔ¡¢Æ±£±¡¦£·£´¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤Æ£´¾¡£±£°ÇÔ¡¢Æ±£´¡¦£µ£±¤À¤Ã¤¿¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¡Ê£³£´¡Ë¤ÎÀèÈ¯£³¿Í¡£Ìî¼ê¤Ç¤Ïºòµ¨¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Çº£µ¨£¶£µ»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é£±£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£¸ÂÇÅÀ¤ÇÄ¹ÂÇÎ¨£´³ä£¸Ê¬£´ÎÒ¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨£´£°»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¸£´¤À¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤â¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï£¹²¯±ß¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï£´²¯£¹£µ£°£°Ëü±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¿äÄê¡Ë¤Î¹â³ÛÇ¯Êð¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È¥±¥¤¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÊ£¿ô¤Î£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÅÐÈÄÆü¤Ë»ë»¡¤ËË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¾µåÃÄ¤Î£Î£Ð£ÂÊÔÀ®Ã´Åö¼Ô¤â¡ÖÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢¥±¥¤¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î£³¿Í¤Ï£Ä£å£Î£Á¤È¤Î·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£³°Ì¤«¤é£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿£Ä£å£Î£Á¡£ÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤¿¤Á¤Ï²¿¿Í¤¬»ÄÎ±¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡£Âç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£