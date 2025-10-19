女優長谷川京子（47）が18日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。若かりし日の“モテエピソード”について語った。

この日の番組では、一般の観客がゲストに質問をぶつける「なにをきくねん」の企画を実施。長谷川ファンだという女性が、「ピーク時はどれぐらいモテたんですか？」と質問し、明石家さんま（70）が「『ピーク時』は失礼や。今がピークや！」とツッコんで笑いを誘った。

長谷川も質問に笑いつつ、「20代、非常に忙しかったんですけど、忙し過ぎてあんまり遊んでないんですよ。1個、1個の仕事をこなすので、もう大変で。撮影がない日はコマーシャルを撮るとか、そんなだったんで。出会いとかが…もちろん付き合っている人はいたんですけど、あんまりなかったんですね」と回顧。

そんな中で「忙しいから体調を崩すんですよ。夜中におなかが痛くなっちゃったりとかして、救急病院とかに行くじゃないですか。救急の若めの先生が見てくださったりすると、『また具合悪くなったら』とかって言って、電話番号を渡されたりとか…」と、医師から個人的に連絡先を渡されたことを打ち明けた。

これには、さんまも「天下の長谷川京子がここに寝てるねんからなあ」と納得した。

ただ、長谷川は「でも、私はおなか痛くてしょうがないから、電話番号をもらったところで、じゃないですか…」と、それどころではなかったことを振り返っていた。