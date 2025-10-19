¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¡¡£Ã£ÓÆÍÇËÍâÆü¤Ëàµ´á¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¡ÖÎý½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£±£¸Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ê¤É¤ÇÌó£²»þ´ÖÈ¾¡¢´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Ìë£±£·Æü¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àï¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ò£´¡½£°¤ÇÀ©¤·¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¤¡¼¥×·à¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½ÐÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤âÎý½¬³«»ÏÁ°¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤ò½¸¤á¡ÖËÌ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤«Æî¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¡Ê½éÀï¤Ï¡Ë¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤Þ¤¿¹Ô¤³¤¦¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ø¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤òÁÊ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤·Á¤ÇÃ»´ü·èÀï¤òÀ©¤·¤¿Ä¾¸å¤È¤¢¤ê¡¢¥Ê¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤¯¤é¤¤¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È±©¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤ì¤Ç¤â´º¤¨¤ÆÁ´ÂÎÎý½¬¤òÀßÄê¤·¤¿¸×»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ÎÌ³¤á¤Ç¤¹¤«¤é¡£¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¡¤Á»Ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£Îý½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤Ç¤¤ë¡ÙÁª¼ê¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ØÊ·°Ïµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¡¡£±½µ´Ö¸å¤È¤Ê¤ë£²£µÆü¤Ë¤Ï¥Ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎËÜµòÃÏ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢¤â¤Ã¤ÈÀö¤¤½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¢»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£