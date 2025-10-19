直木賞作家池井戸潤氏（62）の小説「俺たちの箱根駅伝」を原作とした連続ドラマが26年に日本テレビ系で放送されることが18日、分かった。大会に臨む学生やスタッフらへの徹底取材をもとに書き上げた物語で、主催の関東学生陸上競技連盟の全面協力も受け、満を持してドラマ化される。

池井戸氏は大会の中継ポイントで「小涌園前」だけがなぜ地名ではなく施設名で呼ばれるのかという疑問を持ったことが執筆のきっかけであると明かし「こんな小さな疑問が、上下巻に及ぶ膨大なストーリーと人間ドラマに発展するとは思いませんでした。学生ランナーはもとより、『箱根駅伝』に関わる全ての人達へのリスペクトを胸に、彼らに負けない熱量をもってひたすら書いた、まさに渾身（こんしん）の一作です」とコメントした。

18日には本年度の大会予選会が行われ、出場校20校も確定。池井戸氏は「皆さんも、ひとりのランナーとなってタスキをつなぐ友情と信頼、そして意地と執念がぶつかり合う全十区、217・1キロを駆け抜けてください。もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」と呼びかけた。キャストや放送枠などの詳細は今後発表される。