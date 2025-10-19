池井戸潤原作「俺たちの箱根駅伝」2026年ドラマ化決定 駅伝選手＆テレビ局側から描く感動の物語
【モデルプレス＝2025/10/19】池井戸潤氏原作の小説「俺たちの箱根駅伝」が、2026年に日本テレビ系列にて連続ドラマとして放送することが決定した。
【写真】池井戸潤氏「ハヤブサ消防団」撮影現場を訪問
小説「俺たちの箱根駅伝」が描くのは、“箱根駅伝”という一大プロジェクトの裏側。日本のお正月の風物詩が題材なだけに、最初の構想から実際に執筆にとりかかるまで、池井戸氏はかなりの年月を要した。特に難しかったのは「箱根駅伝に出場するチームをどう描くか」という点だった。
架空の大学名だけを並べてもそこに感情移入は難しい、だが大学名だけ借りて勝手な物語を描くことはできない、その狭間に行き詰まりながらも取材を重ねること十余年、2021年に週刊文春で連載がスタート。どん底から勝利を目指す大学陸上競技部のランナーと監督、箱根の走りを生中継するテレビ局員たち、それぞれの熱意、プライド、駆け引き、思惑ー箱根のレースそのままの予測不可能なドラマが臨場感たっぷりに描かれていく。
池井戸氏自身が本作を描くきっかけになったという、中継ポイントの中で“小涌園前”だけが旅館の実名である理由や、生中継の現場で代々受け継がれている“放送手形”など、胸が熱くなる箱根駅伝のトリビアに加えて、青山学院大学ほか箱根駅伝常連校も実名で登場することで、先の読めない展開に一層の臨場感が加わり、読む者の心をたぎらせ、熱い涙を誘う。まさに池井戸氏の新たな代表作である。
「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」と池井戸氏自身も振り返る渾身の小説「俺たちの箱根駅伝」を原作に、この度関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て連続ドラマ化。ドラマ放送の詳しい時期は未定である。（modelpress編集部）
「箱根駅伝」の中継ポイントは地名で呼ばれるのに、なぜ「小涌園前」だけが地名ではなく施設名で呼ばれるのか？こんな小さな疑問が、上下巻に及ぶ膨大なストーリーと人間ドラマに発展するとは思いませんでした。ランナーとして、またそれを支える側に回って「箱根」に賭ける学生たちの情熱、タスキへの思い。その映像をリアルに届けようと奮闘するテレビマンたちの執念。いかにエンタメとはいえ、迂闊に手を出せない真剣勝負をどう小説に落とし込むのか―。書きたいと思ってから、実際に書き上げるまで、気がつけば何年もの月日が流れていました。学生ランナーはもとより、「箱根駅伝」に関わる全ての人達へのリスペクトを胸に、彼らに負けない熱量をもってひたすら書いた、まさに渾身の一作です。視聴者の皆さん、そして読者の皆さんも、ひとりのランナーとなってタスキを繋ぐ友情と信頼、そして意地と執念がぶつかり合う全十区、217.1キロを駆け抜けてください。もう二度と、こんな小説は書けないでしょう。
【Not Sponsored 記事】
【写真】池井戸潤氏「ハヤブサ消防団」撮影現場を訪問
◆池井戸潤原作「俺たちの箱根駅伝」ドラマ化
小説「俺たちの箱根駅伝」が描くのは、“箱根駅伝”という一大プロジェクトの裏側。日本のお正月の風物詩が題材なだけに、最初の構想から実際に執筆にとりかかるまで、池井戸氏はかなりの年月を要した。特に難しかったのは「箱根駅伝に出場するチームをどう描くか」という点だった。
池井戸氏自身が本作を描くきっかけになったという、中継ポイントの中で“小涌園前”だけが旅館の実名である理由や、生中継の現場で代々受け継がれている“放送手形”など、胸が熱くなる箱根駅伝のトリビアに加えて、青山学院大学ほか箱根駅伝常連校も実名で登場することで、先の読めない展開に一層の臨場感が加わり、読む者の心をたぎらせ、熱い涙を誘う。まさに池井戸氏の新たな代表作である。
「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」と池井戸氏自身も振り返る渾身の小説「俺たちの箱根駅伝」を原作に、この度関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て連続ドラマ化。ドラマ放送の詳しい時期は未定である。（modelpress編集部）
◆池井戸潤氏コメント
「箱根駅伝」の中継ポイントは地名で呼ばれるのに、なぜ「小涌園前」だけが地名ではなく施設名で呼ばれるのか？こんな小さな疑問が、上下巻に及ぶ膨大なストーリーと人間ドラマに発展するとは思いませんでした。ランナーとして、またそれを支える側に回って「箱根」に賭ける学生たちの情熱、タスキへの思い。その映像をリアルに届けようと奮闘するテレビマンたちの執念。いかにエンタメとはいえ、迂闊に手を出せない真剣勝負をどう小説に落とし込むのか―。書きたいと思ってから、実際に書き上げるまで、気がつけば何年もの月日が流れていました。学生ランナーはもとより、「箱根駅伝」に関わる全ての人達へのリスペクトを胸に、彼らに負けない熱量をもってひたすら書いた、まさに渾身の一作です。視聴者の皆さん、そして読者の皆さんも、ひとりのランナーとなってタスキを繋ぐ友情と信頼、そして意地と執念がぶつかり合う全十区、217.1キロを駆け抜けてください。もう二度と、こんな小説は書けないでしょう。
【Not Sponsored 記事】