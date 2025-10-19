ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を5-1で制し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場し、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と異次元の大活躍でシリーズMVPに。初回の先頭打者弾で、敵地メディアの感情を“破壊”した。

初回のマウンドで先頭を歩かせた大谷。3者連続三振を奪うと、直後の打席で先頭打者本塁打を放った。

打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約136メートル）の一発。米ラジオ局「ESPNミルウォーキー」公式YouTubeでは出演者が思わず爆笑したり、ソファからずり落ちるなど様々な反応を見せた。

出演していたウィリアム・サマーズ氏は、「オーマイゴッド、オーマイゴッド、オーマイゴッド」と連呼し、「冗談だろ」とコメント。ジョシュ・ディマジオ氏が「月まで飛んだぞ！（笑）」と言えば、ゲイブ・ナイチェル氏も「446フィートなんて俺は信じないぞ。再測定する必要があるだろう。時速116.5マイル（約187.5キロ）だぞ！？」と呆れ気味に話していた。

4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾を右翼スタンドに叩き込み、7回の第4打席はMVPコールの中、左中間へ運び1試合3発。投げても6回0/3を2安打無失点10奪三振と投打で異次元の活躍を披露した。



（THE ANSWER編集部）