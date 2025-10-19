「バズる予感」「1,089円は衝撃！」【しまむら】大人にドンピシャ♡「高見えアイテム」

そろそろ服装を秋モードにシフトしたいところ。 とはいえ、何を買えばいい？ とおしゃれ迷子な大人女性は【しまむら】マニアがGETしたアイテムをチェックしてみて。チェック柄のキャミソールやベロアスカートなど、プチプラとは思えない「高見えアイテム」を今回はご紹介。大人の秋コーデにぴったりだから、ぜひチェックしてみて。

チェックキャミを投入するだけで秋モードへシフト

【しまむら】「ブラウンCHKイレヘムキャミ」\1,089（税込）

@aiii__13kさんが「これはバズる予感」とコメントするキャミソール。シックな配色が秋らしさをプラスしてくれます。イレヘムデザインが目を引いて、腰まわりの体型カバーにも一役買ってくれそう。裾が広がるシルエットなので、タイトスカートを合わせると好バランスです。ロゴTやバケットハットで遊び心を加えると、こなれた印象に。

フリンジニットベストで秋のこなれコーデに

【しまむら】「フリンジニットベスト」\1,089（税込）

フリンジデザインのニットベストは、インナー次第でさまざまな着こなしを楽しめる優れもの。コンパクトな丈感をいかして、@aiii__13kさんのようにインナーのTシャツをボトムスにインせず着こなすのもおしゃれ。スカートともジーンズとも合わせやすいので、秋ムード漂う着こなしに仕上げてみて。

大人のニュアンススタイルを楽しめるベロアスカート

【しまむら】「ベロアナロースカート」\1,089（税込）

くすみピンクのベロア素材が大人ムードを引き寄せてくれそうな、高見えスカート。この価格ながら、両サイドポケット付きは嬉しいポイントです。シャギーニットベストを合わせた大人のニュアンスコーデは、グレーがピンクスカートの甘さをほどよく中和してやわらかな印象に。

レオパードスカートでつくる大人の辛口フェミニン

【しまむら】「ヒョウガラJQナロースカート」\1,089（税込）

@aiii__13kさんが「お値段にも衝撃」を受けたという、レオパ柄のスカート。柄が細かいので大人も上品に着こなしやすく、この価格とは思えない一枚です。シンプルなトップス合わせででも着こなしがきまるのが魅力で、秋コーデの1軍として活躍してくれそう。足元はミュールで女性らしさをひとさじ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase