¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×µð¿Í¡¦ÂçÀª¤¬ÉÁ¤¯£³·î£×£Â£Ã¤Ç¤Î¡Ö»ý¤Á¾ì¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á»ø¡×¤È¤·¤Æ°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££±£±·î£±£µ¡¢£±£¶Æü¤ËÅìµþ£Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µÆüËÜ£Ö£Ó´Ú¹ñ¡×¤Ë¸þ¤±¡¢£Çµå¾ì¤ÇºÆ»ÏÆ°¡£º£µ¨¡¢ÍÞ¤¨¤«¤é¡Ö£¸²ó¤ÎÃË¡×¤È¤Ê¤êºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¹äÏÓ¤Ï¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤ò¸«¿ø¤¨¡Ö¤É¤³¤Ç¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â¨Åú¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÀª¤ÏÁá¤¯¤âÊ¢¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ºÆ¤ÓÇØÉé¤¦Æü¤Î´Ý¡££µÆü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç´¶³Ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¡£ÁÀ¤¦¤ÏÂåÉ½¤Î¼é¸î¿À¤«¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤«¡£¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òË¾¤à¤«¡¢Ìä¤ï¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ç¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡£¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ø¹Ô¤±¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¤¿¤Ê¼ÂÀÓ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¼«¿®¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡£ÆþÃÄ¤«¤é£³Ç¯´Ö¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÞ¤¨¤ÎºÂ¤òº£µ¨¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë¾ù¤ê¡¢¼çÀï¾ì¤ò£¸²ó¤Ë°Ü¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿£¶£²ÅÐÈÄ¡£µåÃÄ¿·¤Î£´£¶¥Û¡¼¥ë¥É¡õ£µ£´¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂ¨¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡£´Ç¯´Ö¤Ç£¸£±¥»¡¼¥Ö¡££¸²ó¤È£¹²ó¡¢¤É¤Á¤é¤â¤³¤Ê¤»¤ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢º£¤Ï¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ë²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¶¯²½»î¹ç¤â¡¢ÍèÇ¯¤â¤¢¤ë¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£²áµî¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È»ëÀþ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£´½µ´Ö¸å¤ÎÂåÉ½Àï¤À¡£ÂçÃ«¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é¤ÈÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿£²£³Ç¯£×£Â£Ã¡¢ºòÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²½Ð¾ì»þ¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î·Ð¸³¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿»Ñ¤Ë°æÃ¼´ÆÆÄ¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü´ÚÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼´¡×¤Ë·Ç¤²¤¿¤Î¤¬£Í£Á£Ø£±£¶£°¥¥í¤ÎÄ¾µå¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ÊÑ²½µå¤â¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¼Á¤Î¤¤¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤òµá¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£ÎÏ¤Ç¶¯°ú¤Ë¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÂçÉý¹¹¿·¤·¡¢ÈèÏ«¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¬¡ÖÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃå¤é¤ì¤Ê¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¤·¡¢¾®¤µ¤¤»þ¡¢Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ£Ä¤Ç²÷Åê¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¡¢´ßÅÄ¤È¤È¤â¤Ëµð¿Í¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÄ©¤àÍè·î¤Î£²Ï¢Àï¡£¡ÖÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡Ù¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤±¤¬¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤êµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¡£ÂåÉ½·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¾¾»³¡ÊÃæÆü¡Ë¤é¤ÈÅ´ÊÉµß±ç¿Ø¤Î·ÁÀ®¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤È¤Ï£²£¶Ç¯£³·î¤Î£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÂÐ·è¡£¡Ö¿®Íê¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£º£¤«¤é¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç»ö¡×¡£¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â³Ð¸ç¤ÏÆ±¤¸¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤È¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡È¥Þ¥ë¥Á»ø¡É¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë
¡¡¢¡£²£³Ç¯£×£Â£Ã¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óµß±ç¿Ø¡¡·ª»³´ÆÆÄ¤ÏÂç²ñÁ°¡¢ÍÞ¤¨¤Ï¡Ö¸ÇÄê¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æµð¿Í¡¦ÂçÀª¤È¹Åç¡¦·ªÎÓ¤òÃæ¿´¤Ë¸¡Æ¤¡£·ªÎÓ¤¬¹øÄË¤ÇÅÓÃæÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£·ÑÅê¤ÏÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨¡¢ºå¿À¡¦ÅòÀõ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤é¤â´Þ¤á¤ÆÎ×µ¡±þÊÑ¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤éÀèÈ¯¿Ø¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÂçÀª¤Î¥»¡¼¥Öµ¡²ñÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿£´ÅÐÈÄ¡Ê£±¾¡£°ÇÔ¡Ë¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦ÂçÃ«¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬£¹²ó¤Ë¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£