オリックス・若月健矢捕手（３０）が１８日、「日の丸モード」に突入した。巨人・岸田、阪神・坂本、ヤクルト・中村とともに１１月の侍ジャパン強化試合・韓国戦（東京Ｄ）のメンバーに選出。「選んでもらったからにはしっかりアピールして３月の本戦（ＷＢＣ）に向けて。（４人から）１人は（メンバーを）外れると思うので、競争」と正捕手争いを見据えた。

１７年のアジアプロ野球チャンピオンシップ以来、自身２度目の日本代表。１２日のＣＳ第１Ｓ敗退を経て、この日は大阪・舞洲でＷＢＣ使用球でキャッチボールした。一般的にはＮＰＢ球よりも滑りやすいとされるが「そんなに違和感はなかった」。捕手目線では「受けたことのない投手が多い中、どういう変化をするのかも分からない」と代表投手の“予習”も始めた。

強肩を生かした高い守備力に定評があり、課題だった打撃面も向上中。「相手打者の特徴も変わると思うので（リード面を）勉強したい」と並々ならぬ意欲を見せた。ＷＢＣに出場する可能性があるドジャース・山本とは、オリックス時代の２１年から３年連続で最優秀バッテリー賞を受賞。「見たいですか？ 受けられればいいんでしょうけどね」と名コンビ“復活”も楽しみに、井端監督に存在感を示す。（南部 俊太）