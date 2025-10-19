◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 第３日（１８日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

第３ラウンドが行われ、ツアー２勝で今季は欧州ツアーを主戦場とする桂川有人（国際スポーツ振興協会）が５バーディー、２ボギーの６７と伸ばして通算２アンダーとし、１５位から３位に浮上した。

「バーディーが先行して、気持ちが途切れることなく最後まで集中できた」と振り返ったムービングデー。１７番で残り７８ヤードの第２打を５９度のウェッジで１メートルにつけ、１８番では１５０ヤードを９番アイアンで２メートル半に運び連続バーディーで締めた。「初日、２日目とボギーが続いていたホール。リベンジできて良かった」と笑顔を見せた。

「今日はアンダーパーで回れば明日チャンスがあると思っていた。それで上が伸びてしまったら仕方ないという感じで自分のプレーに集中していた」と語り、「いい緊張感をキープできている。明日も集中して、一打一打気が抜けないコースなので、最後までやりきりたい」と気合を入れた。

トップを走る同学年の清水大成（ロピア）とは、日大時代の寮で同部屋だった仲だ。「一緒に優勝争いしようという話をよくしていた。優勝争いできるように頑張りたい」。６打差を追う最終日。清水の１つ前の組から追い上げを期す。