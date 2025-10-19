NBAブルズのビリー・ドノバンHC（60）が、18日（日本時間19日）の練習後にメディア取材に応じて、契約解除となった河村勇輝について言及。メディア取材の様子をシカゴのスポーツを扱う「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のK.C.ジョンソン記者は自身のX（旧ツイッター）で投稿した。

昨季終了後、制限なし完全FAとなった河村は、ブルズのサマーリーグに参加。最終戦となったジャズ戦では、途中出場ながら20得点10アシストの大活躍。絶品アシストを連発でファンを大熱狂させた。サマーリーグでは全5戦終えて、平均23.9分出場で10.2得点、6.2アシスト。2度のダブルダブルを達成し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った。

プレシーズンマッチ初戦となった7日（同8日）の敵地キャバリアーズ戦では第3Q途中から出場。わずか1分で3つのアシストをマークするなど3得点5アシスト3リバウンドをマークした。そしてプレシーズンマッチ2戦目となった9日（同10日）の本拠地キャバリアーズ戦では、第4Qから2戦連続途中出場。プレシーズン初戦と比べてプレータイムは減少したが、勝負所でフリースローを決めるなど3得点3アシスト5リバウンドを記録した。しかしプレシーズンマッチ3戦目以降は、右足の下腿を痛めて欠場が続き、今季のプレシーズンマッチ出場は2試合止まりに終わった。

17日（同18日）にブルズは、右足のケガが影響して河村を契約解除した。

練習後のメディア取材でドノバンHCは「勇輝と話して、彼の精神状態は良い。チームメートや組織に影響を与えた。幸運を祈る」と河村について言及したという。

そしてK.C.ジョンソン記者は「河村勇輝は治療のためにシカゴに留まることを確認した」とXで投稿した。