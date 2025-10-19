池井戸潤氏の小説『俺たちの箱根駅伝』、連続ドラマ化決定「もう2度と、こんな小説は書けない」 2026年日テレで放送
池井戸潤氏の小説『俺たちの箱根駅伝』が、2026年に日本テレビ系列で連続ドラマとして放送されることが決定した。ドラマ放送の詳しい時期は未定。『箱根駅伝』を選手側とテレビ局側の目線から描く。
【写真】箱根駅伝の実景…『俺たちの箱根駅伝』ドラマ化決定
小説『俺たちの箱根駅伝』が描くのは“箱根駅伝”の裏側。日本の正月の風物詩が題材であり、最初の構想から実際に執筆にとりかかるまで、池井戸氏はかなりの年月を要した。特に難しかったのは「箱根駅伝に出場するチームをどう描くか」という点。架空の大学名だけを並べてもそこに感情移入は難しいが、大学名だけ借りて勝手な物語を描くことはできない。その狭間に行き詰まりながらも取材を重ねること十余年、2021年に『週刊文春』で連載がスタートした。
どん底から勝利を目指す大学陸上競技部のランナーと監督、箱根の走りを生中継するテレビ局員、それぞれの熱意、プライド、駆け引き、思惑といった箱根のレースのように予測不可能なドラマが臨場感たっぷりに描かれていく。池井戸氏が本作を描くきっかけになったという、中継ポイントの中で「小涌園前」だけが旅館の実名である理由や、生中継の現場で代々受け継がれている「放送手形」など、胸が熱くなる箱根駅伝のトリビアに加えて、青山学院大学ほか箱根駅伝常連校も実名で登場することで、先の読めない展開に一層の臨場感が加わり、読む者の心をたぎらせ、熱い涙を誘う。
「もう2度と、こんな小説は書けないでしょう」と自身も振り返る、池井戸氏渾身の小説『俺たちの箱根駅伝』を原作に、関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て、同局がドラマ『俺たちの箱根駅伝』を送る。
【池井戸潤氏コメント】
『箱根駅伝』の中継ポイントは地名で呼ばれるのに、なぜ「小涌園前」だけが地名ではなく施設名で呼ばれるのか。こんな小さな疑問が、上下巻に及ぶ膨大なストーリーと人間ドラマに発展するとは思いませんでした。
ランナーとして、またそれを支える側に回って「箱根」に賭ける学生たちの情熱、タスキへの思い。その映像をリアルに届けようと奮闘するテレビマンたちの執念。いかにエンタメとはいえ、迂闊に手を出せない真剣勝負をどう小説に落とし込むのか。書きたいと思ってから、実際に書き上げるまで、気がつけば何年もの月日が流れていました。
学生ランナーはもとより、『箱根駅伝』に関わるすべての人たちへのリスペクトを胸に、彼らに負けない熱量をもってひたすら書いた、まさに渾身の一作です。視聴者の皆さん、そして読者の皆さんも、ひとりのランナーとなってタスキを繋（つな）ぐ友情と信頼、そして意地と執念がぶつかり合う全十区、217.1キロを駆け抜けてください。もう2度と、こんな小説は書けないでしょう。
