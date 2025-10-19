アーセナル、トロサール弾でフラムを下し首位堅持 またも得意のセットプレイから決勝点奪取
プレミアリーグ第8節、フラムとアーセナルのゲームが行われた。
ここのところなかなかクレイヴン・コテージで勝ち星を挙げられていないアーセナル。序盤からフラムはいくつかのシュートチャンスを作り、アーセナルを脅かす。
16分にはトロサールがロングパスをワンタッチで落とすと、CFのような位置にいたカラフィオーリが左足でゴールに叩き込んだが、これはオフサイドの判定。カラフィオーリは内に外にと自由なポジショニングで突破口を見出そうとするが、なかなかアーセナルは攻撃の形を作れない。
アディショナルタイムにはライスが右足ミドルを狙うが、これも外れて前半終了。フラムがアーセナルの得意な形を作らせず、両チームとも決定機の少ない前半となった。
後半に入り、49分にはサカがドリブルでゴール前まで持ち込んでチャンスとなるが、フラムは中央をしっかり閉めてボールを掻き出す。55分には逆にフラムにチャンス。ヒメネスが戻ってボールを奪った守備からキングがつなぎ、最後はウィルソンがシュートするが枠をとらえなかった。
しかし58分にスコアが動く。コーナーキックから、ニアでガブリエウがそらしたボールをファーサイドでトロサールが押し込み、アーセナルが先制点を手にした。
フラムはケアニーが負傷交代し、スミス・ロウがピッチへ。さらにキングに代えてケビンが出場。アーセナルもエゼに代えてメリーノが入る。
すると入ったばかりのケビンが右サイドからカットインしたサカを倒し、アーセナルがPKを獲得したかに思われたが、VARが介入しオンフィールドレビューの結果ノーファウルに。アーセナルは追加点のチャンスを逃す。
80分にはギェケレシュが入れ替わってシュートを狙うが、大きくふかしてしまう。83分にはティンバーのクロスに交代出場のマルティネッリがバイシクルで合わせたが、これはブロックにあった。
アディショナルタイムにはサカのパスを受けたギェケレシュが右足で狙い、こぼれたところにマルティネッリが詰めるがこれもゴールならず。結局9分のアディショナルタイムにも追加のゴールは生まれず、アーセナルが1-0で勝利し首位を堅持した。
［スコア］
フラム 0-1 アーセナル
［得点者］
アーセナル
レアンドロ・トロサール（58）
