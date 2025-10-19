良原安美アナ、爆笑問題や今田耕司ら大物に比べると「自分の邪悪な心が本当に嫌になる」

TBSの良原安美アナ（30歳）が、10月18日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの同期女子会で、爆笑問題や今田耕司といった大物に比べて「もう自分の邪悪な心が本当に嫌になる」と語った。



TBSの宇賀神メグアナ、田村真子アナ、良原安美アナの同期3人が女子会を行い、良原アナがバラエティ番組「サンデー・ジャポン」で共演した爆笑問題や、ラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」で共演している今田耕司といった大御所について「本当に、1流の方ほど優しいし、心が広い」と話す。



田村アナも「良い人が多い。活躍されているほど。社会人として勉強になる」と同意し、宇賀神アナは「こっちが本当に申し訳なくなるほど、こちらを向いて『おはようございます』って言ってくださる方とか」とコメント。



良原アナは「もう自分の邪悪な心が本当に嫌になる」と言うと、同期からは「邪悪じゃないでしょ」とフォローが入った。