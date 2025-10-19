◇明治安田生命J1 第34節 柏5ー0G大阪（2025年10月18日 パナスタ）

明治安田J1リーグは7試合が行われ、柏が敵地でG大阪を5―0で退けて暫定2位に浮上した。DFジエゴ（30）が2得点1アシストを記録するなど首位・鹿島との勝ち点差を残り4試合で3に縮め、得失点差でも猛追。残留争いでは17位の横浜Mが浦和に4―0で大勝し、名古屋と2―2で引き分けた18位の横浜FCに勝ち点2差をつけた。

逆転優勝を狙う柏が敵地で圧勝した。今季リーグ戦最多の5得点。堅守で今季J1最多に並ぶ無失点試合も16とし、ロドリゲス監督は「攻守において完璧に近い試合だった」と振り返った。

前半7分に右サイドを崩してMF小泉が先制点を挙げるなど同19分までに3得点し、後半も手綱を緩めることなく2得点。前日に神戸と引き分けていた首位・鹿島に勝ち点3差に迫っただけでなく、9差あった得失点差も一気に4まで縮めた。

後半開始から出場して5点目のPK弾を決めたFW細谷は「ベンチでも得失点差は大事と話していた。途中から入ってもゴールに絡もうと思っていた」と振り返った。攻撃的な姿勢は両ウイングバックにも表れた。左のジエゴが2得点1アシストなら、右では22歳の山之内がJ1初アシスト。東洋大在学中で来季加入が内定している特別指定選手はJ1初先発で先制点演出など2点に絡み「自信を持ってチャレンジすることで少しでもチームのプラスになれば」と話した。終盤戦で新戦力も得た柏が残り4戦にチャージをかける。