宇賀神メグアナ、“同期”良原安美アナに初対面時「私、こんなちんちくりんでどうしよう…」
TBSの宇賀神メグアナ（29歳）が、10月18日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの同期女子会で、良原安美アナに初めて会った時「大人っぽい子だなって思って」「同い年だったら私、こんなちんちくりんでどうしよう…みたいな」と思ったと語った。
TBSの宇賀神メグアナ、田村真子アナ、良原安美アナの同期3人が女子会を行い、初めて会った時の印象について話すことに。
宇賀神アナと良原アナは就活のインターンで顔を合わせていたそうで、宇賀神アナは「本当にあみみ、大人っぽい子だなって思って。同い年だったら私、こんなちんちくりんでどうしよう…みたいな。こういう子が受かっていくんだろうなって思って見てた」と振り返る。
田村真子アナも「すっごい背筋良かったもんね。スーーーーッて」と話し、良原アナは「嘘だ」と笑いつつ「背筋はバレエ仕込みだ」と語った。
TBSの宇賀神メグアナ、田村真子アナ、良原安美アナの同期3人が女子会を行い、初めて会った時の印象について話すことに。
田村真子アナも「すっごい背筋良かったもんね。スーーーーッて」と話し、良原アナは「嘘だ」と笑いつつ「背筋はバレエ仕込みだ」と語った。