豊橋競輪場のG3「第1回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪」は18日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、19日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。

志田を先頭に中部4車が結束。笠松が1番車ならスタートも取れる。吉田有の仕掛けを志田が突っ張る流れなら、番手纐纈がV最短。脚周りも整った。G3初制覇に期待。吉田有は諦めずに何度も攻める。番手寺沼がシビアに踏む？主導権争い激化なら脇本の捲りごろ。

＜1＞笠松信幸 正直万全ではないけど、オールスターの落車後では一番いい。体調を整えて。中部3番手。

＜2＞吉田有希 突っ張られたけど橋本（優己）さんが緩めたので、もう一回踏んだ。バンクも重くてキツいレースになったけど、ハンドル周りを修正して体と自転車はかみ合った。ケアして。自力。

＜3＞脇本勇希 寺沼君のイン粘りが完全に頭から抜けていた。バックから寺沼君が踏んできたけど、内で粘れたのは良かった。体というか脳というか、疲れが取れ切れてない感じ。自力。

＜4＞岡本大嗣 絡まれても吉田君に離れないように集中した。3日間とも前のおかげ。抜けているし調子も悪くない。関東3番手。

＜5＞志田龍星 ごちゃついて行きやすかった。バンクは2日目より走りやすかったけど、連日地元勢の前で走っている疲れか、体はきつい。ケアしたい。自力。

＜6＞鈴木伸之 今節は展開に恵まれた。練習から成績以上に感じはいい。G3決勝は初めて。中部4番手。

＜7＞寺沼拓摩 脇本君が流したので番手で粘る形に。考えとは違ったけど、前々に踏めたのはよかった。最後は脇本君が強くてギリギリでした。吉田君へ。

＜8＞小原丈一郎 前の同期2人がレースをつくっただけで、自分は流れ込み。脚もたまらなかった。G3決勝は初めて。単騎で何でも。

＜9＞纐纈洸翔 シューズのサンを調整して左脚が前に出るようになった。志田さんへ。準決勝は抜けたけど、初日特選の強いイメージの方で追走したい。