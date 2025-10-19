ボートレース江戸川の「G2江戸川634杯モーターボート大賞」は18日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう19日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

予選1位の石渡が準優12Rを押し切ってポールポジションをつかんだ。回り足は完璧な状態。伸びも上位に十分到達している。エース69号機とタッグを組む江戸川の鬼からは「優勝します」とV宣言も飛び出した。渾身（こんしん）の逃げで初の当地G2タイトルを手にする。対抗には4カドの佐藤隆を推す。3コース佐藤大の攻めで空いた差し場をズバッと捉える。スリット足抜群の片岡は2コースから自在戦。佐藤大の捲りも怖いが、スローから攻め切るには最高のスタートを決める必要がある。

＜1＞石渡鉄兵 回り足が凄くいい。行き足、伸びも負けない感じ。安定板が着けばキープできる。外れたら3日目を思い出して調整します。スタートは大丈夫。

＜2＞片岡雅裕 スリット近辺が特に良くて上位。乗り心地も悪くない。2号艇だが水面が良ければ伸びを意識してチルトを跳ねたい。

＜3＞佐藤大佑 伸びに特化して、フルダッシュではないのに捲れた。出足はゼロだけど伸びで負ける人はいません。3号艇がいい。捲りしか考えていません。

＜4＞佐藤隆太郎 少し伸びる気配があった。飛び抜けてはいないけど、バランスが取れていい足です。乗り心地も凄くいいですね。

＜5＞坪井康晴 舟の向きや乗り心地を重視した調整で何とか戦えています。上は出ていて差を感じるけど、悲観する足ではない。

＜6＞馬場剛 整備して5日目が一番。スムーズになってきた。全体的にバランスが取れて上位クラスです。