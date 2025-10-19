別府競輪場のナイターG3「施設整備等協賛競輪」は18日、3日目が終了。前半はガールズで2、3Rに準決勝戦が行われた。ガールズ決勝戦は、きょう19日の最終日11Rで争われる

18連勝中の児玉が本命。これまでG3開催は3回とも準Vだったが、今度こそVゲットだ。勝負強さ健在の石井が次位筆頭。復調急な当銘や、好枠を生かせば那須も軽視できない。パワフルな自力戦が戻った太田の粘り込みに警戒を。

＜1＞那須萌美 3コーナーで接触して脚がいっぱいになった。脚は問題ない。自在に。

＜2＞太田美穂 クランクを普段のものに戻して、いいレースができた。自力で。

＜3＞布居光 前々じゃないと勝負にならないと思っていた。決勝に乗れて良かった。取れた位置で。

＜4＞児玉碧衣 短い距離だった分もあるが、コーナーで思ったよりも加速した。自力で頑張る。

＜5＞当銘直美 ちょっと自信を取り戻せたかな。この3走以上の走りができるように調整する。何でも。

＜6＞是永ゆうき 緊張するけど集中できている。決勝に乗れて良かった。自在。

＜7＞石井寛子 決勝に乗る目標は達成できたが、悔しさも感じる2着だった。脚は回っている。自在。