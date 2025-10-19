別府競輪場のナイターG3「施設整備等協賛競輪」は18日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう19日の最終日12Rで争われる決勝戦のメンバーが出そろった。

九州が二手に分かれて難解ムードに。青柳を得た山田が強力に映るが、地元エースの阿部将がV獲りへ意欲満々。好枠を生かした立ち回りから俊敏捲りで、昨年6月の74周年記念以来となる地元G3制覇とみた。山田はシビアな運行なら逆転も十分に可能。力決着の＜1＞＝＜3＞を重視した。菅原は阿部将にくらいつきたい。昨年準Vの小川が地元後位からシャープに伸ばす。渡辺雅は縦横無尽に動いて。

＜1＞阿部将大 脚がいっぱいになることはないので体の面は悪くない。今回は勝ちに徹してきっかけをつかみたい。自力。

＜2＞渡辺雅也 僕の技量不足で誰も止められなかった。体の状態は凄くいい。しっかり狙える位置から狙っていきたい。自力、自在。

＜3＞山田庸平 脚を使わず出られてペースに持っていけた。調子はいつもと変わらないけどレース（内容）にムラがある。青柳君へ。

＜4＞長島大介 内容的には良くなかったけど、基礎的な部分を見直して練習してきたので最近の中では動けている。単騎。

＜5＞小川勇介 まずは自分の役割を果たしたい。去年（決勝2着）の忘れ物を取りに行けるように。地元の後ろ。

＜6＞菅原晃 腰痛がこの2〜3カ月でなくなって練習をしっかり積めた成果。仕上がっているので確定板に載れるように。阿部君へ。

＜7＞青柳靖起 諦めずに最後まで踏めた。先行できていないし動けていないので調子はイマイチですけど頑張ります。自力。

＜8＞鈴木裕 真っすぐ踏んだだけ。かなりラッキーでした。ここ最近では一番、脚の余裕がありました。渡辺雅君へ。

＜9＞渡辺豪大 （阿部）英斗のおかげ。めっちゃいい感じではないけど、セッティングはそのまま行こうと思います。佐賀の後ろ。